Un motorista, en estado crítico tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista de 20 años se encuentra en estado crítico después de sufrir una caída en la GC-112, a su paso por Tafira, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19:29 horas de este domingo y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) después de que una llamada de un vigilante de seguridad alertara de la caída de un motorista en dicha vía.

En una segunda llamada, el alertante informó de que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que había un enfermero en el lugar del accidente, comenzando los dos a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar siguiendo las indicaciones recibidas por el personal del SUC a través de teleasistencia.

Maniobras de reanimación

De este modo, al llegar al lugar el personal del SUC de las dos ambulancias desplazadas continuó con las maniobras de reanimación consiguiendo revertir la parada, y tras estabilizar al joven, que presentaba un traumatismo craneoencefálico, fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que escoltó a la ambulancia medicalizada hasta el hospital e instruyó las diligencias correspondientes.