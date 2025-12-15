Noelia Afonso, abogada defensora en el 'caso Emalsa': "La absolución ayudará a que las relaciones sean más relajadas"

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a los 15 exdirectivos acusados de ocasionar un fraude millonario a Emalsa. ¿Qué supone esta decisión tras más de 13 años de procedimiento?

La sentencia al final confirma que no hubo ningún tipo de delito ni de perjuicio para Emalsa y es la conclusión con éxito de una defensa que se planteó desde el inicio, desde el año 2013. Disipa toda la incertidumbre y restituye de algún modo la honorabilidad de los directivos que durante todo este tiempo han estado sometidos a la sombra de la duda de todo este procedimiento que ha recaído sobre ellos.

¿Cómo ha repercutido esta causa en sus clientes?

Para ellos ha supuesto un desgaste enorme tanto en lo personal como en lo profesional. Tenemos que tener en cuenta que aquí eran directivos, altos directivos y consejeros de largo recorrido profesional, de empresas a nivel incluso internacional relacionados con el ciclo integral del agua. Durante todos estos años ha pesado sobre ellos una acusación muy grave por un posible fraude millonario y la sentencia ha sido una liberación. A nivel personal y profesional, les ha afectado en todos los niveles.

¿Cuáles han sido las principales dificultades a las que se han enfrentado las defensas?

Principalmente la amplitud y la complejidad del procedimiento porque eran muchos investigados y muchos contratos que hay que analizar de forma pormenorizada, tanto desde el punto de vista legal y administrativo como desde el punto de vista económico. Fue una instrucción muy larga con muchas periciales contradictorias, con documentos técnicos que podían estar incluso desfasados porque no reflejaban la realidad del ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria y de cómo se estaba prestando el servicio. Todo esto, esta amplitud, hizo que el procedimiento se dilatara muchos años. Y, como se tocaban distintas áreas, obligó a que desde el principio tuviéramos que afrontar la defensa desde un punto de vista multidisciplinar.

El fallo concluye que las arcas municipales no se vieron perjudicadas y que los trabajos encargados a Sercanarias se prestaron con normalidad.

Correcto, la sentencia hace incidencia en esto y confirma que los trabajos con Sercanarias se ejecutaron de forma efectiva y conforme a lo pactado. Destaca también que determinadas anomalías o conflictos desde el punto de vista administrativo no tienen por qué tener un impacto penal y, por tanto, aquí no tenían ningún tipo de relevancia. Estas anomalías ya habían sido solucionadas desde el punto de vista administrativo e incluso desde el punto de vista civil.

¿En qué momento se empezó a desmontar el relato de los hechos que sostenían las acusaciones?

Yo diría que el momento o el punto de inflexión fue la práctica de las periciales, que las abordamos de una forma muy intensa. Se analizaron en profundidad todos los contratos y todas las relaciones entre Emalsa, Sercanarias y el Ayuntamiento. Esto fue lo que nos permitió dar una imagen de cómo se estaban desarrollando los contratos y que no había ninguna posibilidad de que se pudiera quedar configurada ni la apropiación indebida ni la administración desleal. Y, por supuesto, que nunca hubo perjuicio para el Ayuntamiento, para el socio minoritario y, por lo tanto, tampoco para la ciudad.

Uno de los aspectos en los que se basa el tribunal para dictar gran parte de la sentencia absolutoria son los informes periciales que aportaron en el trámite de cuestiones previas.

Efectivamente, hubo dos informes periciales en los que nos basamos, el realizado por Price y otro realizado por Kroll, y la sentencia se basa en muy buena parte de los pronunciamientos en lo que concluyen estos peritos. En este tipo de procedimientos es fundamental ir pertrechado de una buena pericial que permita invalidar el relato, la narrativa que estaba planteada por parte de las acusaciones.

Por otro lado, el tribunal determina que los contratos eran "indispensables" y que supusieron un ahorro de los costes de personal para Emalsa.

Exacto, confirma que eran indispensables y que además esta externalización a través de Sercanarias supuso un ahorro para Emalsa medible. La sentencia viene a analizar la totalidad de la relación con Emalsa del Ayuntamiento y cómo se desarrolla el servicio. Por lo tanto, de algún modo viene a quitar esa sombra de dudas que había planeado durante todo este tiempo sobre la gestión del ciclo integral del agua.

¿Esta resolución va a suponer una vuelta a la normalidad en las relaciones del Ayuntamiento con los socios privados de Emalsa?

Es más que posible que pueda contribuir a ello. Como decía, es un análisis total de cuál es la relación entre la institución y cómo se está desarrollando el servicio y prácticamente toca todos los contratos. El quitar esa duda respecto a la relación que había entre las partes, entiendo que puede permitir que en adelante haya una mayor colaboración institucional entre ellos y que las relaciones sean mucho más relajadas y puedan crecer, sin duda.

¿Es un indicativo de esta normalización el hecho de que el Consistorio retirase la acusación antes de finalizar el juicio?

Jurídicamente, el Ayuntamiento adoptó una posición de alta responsabilidad replanteándose su posición. Con la prueba que se vino practicando a lo largo de toda la vista oral pudo concluir antes de llegar al final del procedimiento que no había ningún tipo de perjuicio para el Ayuntamiento. Sin duda, es un gesto institucional importante y de alta responsabilidad a la hora de tomar la decisión, pero también procesalmente tuvo una gran incidencia este replanteamiento.

¿Qué va a implicar esta sentencia a partir de ahora?

Es un antes y un después para todos. Para los directivos y para los que han estado más de una década sometidos a esta presión es un respiro. Para Emalsa y el Ayuntamiento sirve como un punto de inflexión para retomar de una forma más ordenada, tranquila y sin dudas la gestión del servicio. Y para nosotros, como despacho de abogados que hemos estado implicados desde el inicio, el resultado es una confirmación y una ratificación de una forma de trabajar, de implicarnos aportando rigor técnico, excelencia, dar un perfil multidisciplinar y acompañar de forma integral al cliente durante todo el procedimiento. Y, de algún modo, para reforzarnos como letrados de referencia en asuntos penales económicos relacionados con el penal corporativo, que al final es algo que intentamos destacar bastante dentro del despacho.