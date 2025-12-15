Nuevos aparcamientos en Las Palmas de Gran Canaria: Urbanismo expropia solares en los Riscos

Con una intrincada red de callejones, la falta de aparcamientos en los Riscos de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los principales problemas que padecen sus vecinos. El Ayuntamiento de la capital ha aprobado en las dos últimas semanas tres expropiaciones en Junta de Gobierno que vienen a solucionar en parte este problema en los barrios de San Juan y San Nicolás y en la Carretera del Centro.

La semana pasada el Consistorio aprobó en Junta de Gobierno la expropiación de una vivienda centenaria situada en el número 8 de la calle Real de San Roque. La compra venta se hace de mutuo acuerdo por 425.788 euros a repartir entre 24 personas pertenecientes a la comunidad de propietarios del inmueble, que consta de una parcela de 301 metros cuadrados con dos viviendas y un almacén.

Al borde del Guiniguada

El inmueble, fechado en el catastro en 1888 con fachada de estilo ecléctico, conforma una cuña dentro del aparcamiento que da servicio al rectorado de la ULPGC. El terreno fue hasta los años 70 una finca de plataneras al borde del cauce del Guiniguada, por lo que no fue objeto de las expropiaciones de viviendas de la zona que se hiciero para construir la Carretera del Centro en aquella época.

La concejalía de Movilidad, a través de la empresa municipal Sagulpa, lleva años intentando hacer un aparcamiento modular que dé servicio a quienes acceden a la capital por la Carretera del Centro. La supresión de este inmueble permitirá que el proyecto gane 30 estacionamientos, al pasar de 185 con el edificio intacto -el diseño modular permitía ser versátiles- a un total de 215 plazas.

Solar expropiado en Real de San Juan, las nuevas instalaciones permitirán salvar la ladera con un ascensor. / LP/DLP

El proyecto salió a concurso a principios de 2021, pero la empresa adjudicataria renunció antes de firmar el acta de replanteo «por la subida del precio de los materiales como consecuencia de la guerra de Ucrania», según fuentes del área de Movilidad. Tendrá tres plantas, una planta baja y dos sobre rasante; estará recubierto por placas solares y la fachada tendrá un jardín vertical para mimetizarla.

Por otro lado, el Ayuntamiento capitalino aprobó en la última Junta de Gobierno la expropiación forzosa de un solar en el número 81 de la calle Domingo Guerra del Río, principal vía rodada del Risco de San Nicolás. La propiedad, con una superficie de 125 metros cuadrados según catastro, ha sido valorada en 73.316 euros.

Este solar y el contiguo están clasificados en el nuevo Plan Especial de San Nicolás como espacio libre. El anterior planeamiento lo reservaba como zona deportiva, pero los vecinos llevan décadas utilizándolo como estacionamiento. La idea será construir un aparcamiento bajo rasante con una zona transitable en la cubierta al mismo nivel de la calle Madera y un ascensor de uso público.

Calle Real de San Juan

Otra expropiación en marcha es la del número 17 de la calle Real de San Juan. Los propietarios de este solar con una edificación ruinosa reclamaron ante los tribunales el pago original. La Comisión de Valoraciones de Canarias estimó el coste en 68.185 euros para una parcela de 395 metros cuadrados. Los propietarios recurrieron y reclamaron una contraprestación de 172.131 euros dados los aprovechamientos previstos.

El TSJC estimó de manera parcial la demanda, por lo que la Comisión de Valoraciones de Canarias tuvo que recalcular el justiprecio. La idea, según el nuevo plan especial, aprobado de manera inicial, será crear un aparcamiento de varias plantas con acceso directo a la calle Real de San Juan. La cubierta estará al mismo nivel de Cruces de San Juan, salvando el fuerte desnivel de la ladera. Contará con un ascensor de uso público que facilitará la movilidad entre ambas cotas del barrio.

Los planes especiales de los Riscos dan prioridad a la creación de nuevos aparcamientos para dar solución a problema altamente demandado por los vecinos. La nueva ordenación de San Nicolás, San Roque, San Juan y San José reserva parcelas que hasta ahora estaban sin uso o con edificaciones ruinosas con este propósito, habilitando también espacios libres.