Las Palmas de Gran Canaria recupera la normalidad tras el paso de la borrasca Emilia

Las Palmas de Gran Canaria avanza hacia la recuperación de la normalidad tras el paso de la borrasca Emilia, que ha afectado a la ciudad durante el fin de semana. La mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido reactivar de forma progresiva la actividad municipal, mientras los distintos servicios continúan trabajando en la revisión y el saneamiento de los espacios públicos.

Desde este lunes por la tarde está prevista la reapertura de la Feria de la Navidad, uno de los principales espacios de ocio de la capital durante estas fechas, y la Universidad Popular retoma también su actividad habitual. Esta recuperación gradual se produce en paralelo al seguimiento que realizan los servicios municipales para detectar posibles incidencias derivadas del viento y la lluvia.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha señalado que la ciudad “vuelve a recuperar la normalidad” tras el episodio meteorológico, aunque ha subrayado que los equipos técnicos continúan sobre el terreno revisando infraestructuras y elementos urbanos que pudieran haber resultado dañados. Según ha indicado, el objetivo es garantizar la seguridad antes de dar por cerrada la fase de respuesta al temporal.

Coordinación de los servicios municipales

Íñiguez ha destacado el trabajo desarrollado por los distintos servicios municipales durante el fin de semana, que mantuvieron activos los dispositivos de prevención y atención de incidencias. También ha valorado la respuesta de la ciudadanía, que siguió las recomendaciones de los servicios de emergencia, un factor que ha contribuido a que la borrasca se haya saldado sin daños personales.

Un vehículo del Servicio de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria con hojas de palmera caídas por la borrasca Emilia. / LP/DLP

Dispositivo especial de limpieza

En paralelo, el Servicio Municipal de Limpieza ha activado un dispositivo especial estructurado en tres fases —nocturna, diurna y de tarde— para el saneamiento de las zonas afectadas. El operativo incluye la retirada de ramas, objetos y cartelería, así como la limpieza de arrastres provocados por las lluvias.

Las actuaciones se centran en baldeos, barridos mecánicos y trabajos intensivos en distintos barrios del municipio. El despliegue de personal y maquinaria se ajusta de forma progresiva a las necesidades detectadas, con un refuerzo gradual del uso de camiones baldeadores para acelerar la recuperación del espacio público.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se recuerda que, pese a la evolución favorable de la situación, se recomienda mantener la precaución y comunicar cualquier incidencia a los canales oficiales mientras continúan los trabajos para completar la vuelta a la normalidad en toda la ciudad.