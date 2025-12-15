Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robo en un complejo de Gran CanariaMédico detenido en TeldeAparcamientos Las Palmas de Gran CanariaFerrero RocherBorrasca Emilia
instagramlinkedin

Las Palmas de Gran Canaria recupera la normalidad tras el paso de la borrasca Emilia

La mejora del tiempo permite retomar la actividad municipal, aunque continúan las revisiones de seguridad en espacios públicos.

Labores de baldeo en la zona del Puerto tras el paso de la borrasca Emilia por Las Palmas de Gran Canaria

Labores de baldeo en la zona del Puerto tras el paso de la borrasca Emilia por Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria avanza hacia la recuperación de la normalidad tras el paso de la borrasca Emilia, que ha afectado a la ciudad durante el fin de semana. La mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido reactivar de forma progresiva la actividad municipal, mientras los distintos servicios continúan trabajando en la revisión y el saneamiento de los espacios públicos.

Desde este lunes por la tarde está prevista la reapertura de la Feria de la Navidad, uno de los principales espacios de ocio de la capital durante estas fechas, y la Universidad Popular retoma también su actividad habitual. Esta recuperación gradual se produce en paralelo al seguimiento que realizan los servicios municipales para detectar posibles incidencias derivadas del viento y la lluvia.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha señalado que la ciudad “vuelve a recuperar la normalidad” tras el episodio meteorológico, aunque ha subrayado que los equipos técnicos continúan sobre el terreno revisando infraestructuras y elementos urbanos que pudieran haber resultado dañados. Según ha indicado, el objetivo es garantizar la seguridad antes de dar por cerrada la fase de respuesta al temporal.

Coordinación de los servicios municipales

Íñiguez ha destacado el trabajo desarrollado por los distintos servicios municipales durante el fin de semana, que mantuvieron activos los dispositivos de prevención y atención de incidencias. También ha valorado la respuesta de la ciudadanía, que siguió las recomendaciones de los servicios de emergencia, un factor que ha contribuido a que la borrasca se haya saldado sin daños personales.

borrasca emilia las palmas de gran canaria | Foto volcada por Jacobo Corujeira el 15/12/2025 10:14

Un vehículo del Servicio de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria con hojas de palmera caídas por la borrasca Emilia. / LP/DLP

Dispositivo especial de limpieza

En paralelo, el Servicio Municipal de Limpieza ha activado un dispositivo especial estructurado en tres fases —nocturna, diurna y de tarde— para el saneamiento de las zonas afectadas. El operativo incluye la retirada de ramas, objetos y cartelería, así como la limpieza de arrastres provocados por las lluvias.

Las actuaciones se centran en baldeos, barridos mecánicos y trabajos intensivos en distintos barrios del municipio. El despliegue de personal y maquinaria se ajusta de forma progresiva a las necesidades detectadas, con un refuerzo gradual del uso de camiones baldeadores para acelerar la recuperación del espacio público.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se recuerda que, pese a la evolución favorable de la situación, se recomienda mantener la precaución y comunicar cualquier incidencia a los canales oficiales mientras continúan los trabajos para completar la vuelta a la normalidad en toda la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Las Palmas de Gran Canaria recupera la normalidad tras el paso de la borrasca Emilia

Las Palmas de Gran Canaria recupera la normalidad tras el paso de la borrasca Emilia

Un motorista, en estado crítico tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista, en estado crítico tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

Nuevos aparcamientos en Las Palmas de Gran Canaria: Urbanismo expropia solares en los Riscos

Nuevos aparcamientos en Las Palmas de Gran Canaria: Urbanismo expropia solares en los Riscos

Paseos por Las Canteras, compras en Triana: Las Palmas de Gran Canaria vuelve a la calle tras el paso de Emilia

Paseos por Las Canteras, compras en Triana: Las Palmas de Gran Canaria vuelve a la calle tras el paso de Emilia

La familia Rodríguez: los arquitectos del éxito mundial del Belén de Arena de Las Canteras

La familia Rodríguez: los arquitectos del éxito mundial del Belén de Arena de Las Canteras

Las Palmas de Gran Canaria registra 500 incidencias por la borrasca Emilia, sobre todo por el viento

Las Palmas de Gran Canaria registra 500 incidencias por la borrasca Emilia, sobre todo por el viento

La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio

La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio

La policía de Nueva York llegó a Gran Canaria para cazar al asesino de Bill el Carnicero

La policía de Nueva York llegó a Gran Canaria para cazar al asesino de Bill el Carnicero
Tracking Pixel Contents