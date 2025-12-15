Las Palmas de Gran Canaria pierde 56 árboles y 22 palmeras tras el paso de la borrasca Emilia

Calles, parques y plazas de Las Palmas de Gran Canaria han perdido al menos 56 árboles y 22 palmeras tras el paso de la borrasca Emilia. El área de Parques y Jardines proporcionó ayer un nuevo recuento, aunque no descartan que puedan haber más ejemplares que se hayan visto afectados. A lo largo de la jornada técnicos y operarios inspeccionaron las zonas verdes de la ciudad para hacer un balance de daños y retirar los restos de ramas y palmas que hay desperdigados a causa del viento y la lluvia.

Los parques que no pudieron reabrir sus puertas el domingo fueron recuperando la normalidad a lo largo del día. Por la tarde los únicos que seguían cerrados eran los de Doramas y Buenavista. También hay daños visibles en la cartelería y mobiliario del paseo de Las Canteras, además de las averías en distintos semáforos y farolas repartidas por la ciudad.

Reabre la feria de Navidad

Entre los árboles caídos, destacan un eucalipto junto a la Carretera General del Norte a la altura de Miller y el Centro Comercial La Ballena -donde la decoración de Navidad también se vio dañada-. El desplome de este ejemplar de gran porte provocó el cierre momentáneo de la vía el sábado. También hubo problemas en calles como Luis Doreste Silva o en barrios como Schamann, Lomo Blanco o La Feria. Estos provocaron daños en farolas, vehículos o contenedores.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, señaló que “tras el paso de la borrasca Emilia, la ciudad vuelve a recuperar la normalidad”, destacando que a partir de la tarde de este lunes reabre la Feria de la Navidad y la Universidad Popular retoma su actividad habitual. No obstante, subrayó que los servicios municipales continúan trabajando sobre el terreno “revisando posibles estructuras dañadas por el viento o por la lluvia”, aunque recalcó que “esa normalidad va llegando”.