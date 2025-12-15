Las Palmas de Gran Canaria pierde 56 árboles y 22 palmeras tras el paso de la borrasca Emilia
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa evaluando los daños causados por la borrasca Emilia, que obligó al cierre de algunos parques y afectó al mobiliario urbano
Calles, parques y plazas de Las Palmas de Gran Canaria han perdido al menos 56 árboles y 22 palmeras tras el paso de la borrasca Emilia. El área de Parques y Jardines proporcionó ayer un nuevo recuento, aunque no descartan que puedan haber más ejemplares que se hayan visto afectados. A lo largo de la jornada técnicos y operarios inspeccionaron las zonas verdes de la ciudad para hacer un balance de daños y retirar los restos de ramas y palmas que hay desperdigados a causa del viento y la lluvia.
Los parques que no pudieron reabrir sus puertas el domingo fueron recuperando la normalidad a lo largo del día. Por la tarde los únicos que seguían cerrados eran los de Doramas y Buenavista. También hay daños visibles en la cartelería y mobiliario del paseo de Las Canteras, además de las averías en distintos semáforos y farolas repartidas por la ciudad.
Reabre la feria de Navidad
Entre los árboles caídos, destacan un eucalipto junto a la Carretera General del Norte a la altura de Miller y el Centro Comercial La Ballena -donde la decoración de Navidad también se vio dañada-. El desplome de este ejemplar de gran porte provocó el cierre momentáneo de la vía el sábado. También hubo problemas en calles como Luis Doreste Silva o en barrios como Schamann, Lomo Blanco o La Feria. Estos provocaron daños en farolas, vehículos o contenedores.
El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, señaló que “tras el paso de la borrasca Emilia, la ciudad vuelve a recuperar la normalidad”, destacando que a partir de la tarde de este lunes reabre la Feria de la Navidad y la Universidad Popular retoma su actividad habitual. No obstante, subrayó que los servicios municipales continúan trabajando sobre el terreno “revisando posibles estructuras dañadas por el viento o por la lluvia”, aunque recalcó que “esa normalidad va llegando”.
