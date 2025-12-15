El Parque Romano se viste de verde con más de 600 arbustos

Hibicos, buganvillas, sterlitzias o siemprevivas son algunas de las especies que están adornando la mediana del Parque Romano. La concejalía de Parques y Jardines ha hecho una inversión de 120.000 euros para reformar esta zona verde con el propósito de causar menos molestias a los usuariso deportistas. Estas plantas arbustivas sustituyen al césped, por lo que también se han cambiado los aspersores por riego por goteo.

La concejala del área, Gemma Martínez Soliño, mantuvo este martes un encuentro con los guardianes del Parque Romano, un grupo de amigos y usuarios que vela por la protección de este espacio. Los deportistas llevaban tiempo denunciando que el agua de los aspersores "inundaba" las pistas para correr, embarrándolas al ser estas de tierra. La mediana ahora está adornada por más de 600 ejemplares de distintas especies canarias y foráneas que, una vez crezcan, formarán un tapiz.

Desde Parques y Jardines plantearon una solución que mejorara la atención de las zonas verdes existentes y su posterior mantenimiento. El primer paso fue levantar el césped, rebajar el terreno al menos 20 centímetros para minimizar el rebrote y colocar una malla antihierba. El sistema de riego se ha programado de tal manera que este será hacia el interior de los parterres.

Poda de palmeras y resiembre del césped en los laterales

Entre otras actuaciones, se ha procedido a realzar el perfil de los flamboyanes, la poda de palmeras y la resiembre del césped de los laterales. Además, se va a reparar "la pared" de hibiscus que da a la Avenida Marítima. Eso sí, la asociación denuncia que el acabado que hizo Deportes de la pista de tierra es "demasiado duro".

El nuevo diseño de la mediana combina ahora los dragos y palmeras canarias existentes con más de 600 ejemplares de plantas autóctonas y foráneas. También se han plantado 240 flores de pascua rosa en los cabezales como flor de temporada. Además, el terreno ha sido recubierto con arena de montaña.

“Esta actuación no sólo busca mejorar la experiencia de quienes utilizan el Parque Romano a diario, uno de los espacios más utilizados por la ciudadanía que ama el deporte sino que además responde al nuevo enfoque que queremos dar a las infraestructuras verdes, repensando los espacios y mejorando la convivencia", apuntó Martínez Soliño.