El PP sobre el retraso de los presupuestos de Las Palmas de Gran Canaria: "Cada día sin cuentas supone una pérdida de tiempo"

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, reclamó este lunes a la alcaldesa, Carolina Darias, que apruebe el presupuesto municipal de 2026 y deje de justificar el retraso en su tramitación. Según señaló, cada día sin cuentas aprobadas supone una pérdida de tiempo para la ciudad y para el funcionamiento de los servicios públicos.

Delgado recordó que el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, dictó en julio las normas para la elaboración del presupuesto de 2026 y fijó el 28 de octubre como fecha límite para que el expediente estuviera concluido. A mediados de diciembre, indicó, el proyecto aún no se ha presentado ni se ha comunicado un calendario de aprobación.

Paso previo

La portavoz popular subrayó que la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento requiere previamente la validación de las cuentas de las sociedades municipales y de los organismos autónomos. En este sentido, señaló que todavía no se han aprobado los presupuestos del Instituto Municipal de Deportes (IMD) ni del Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF), mientras que la Sociedad de Promoción continúa sin cuentas a un mes del inicio de la 50 edición del Carnaval. Delgado apuntó que el concejal del área, Héctor Alemán, debe aclarar las posibles consecuencias de esta situación para la organización de la principal fiesta de la ciudad.

Desde el PP se advierte de que la aprobación tardía de los presupuestos retrasa la ejecución de inversiones, la contratación de servicios y el desarrollo de programas sociales. Delgado afirmó que esta situación se repite cada año, con cuentas que se aprueban fuera de plazo y con bajos niveles de ejecución, lo que se traduce en proyectos que no se materializan en los barrios.

Antecedentes

Delgado recordó que el gobierno municipal prometió un cambio en la gestión presupuestaria respecto a mandatos anteriores. Sin embargo, el presupuesto de 2025 se aprobó el 4 de abril de ese mismo año y el de 2026 aún no tiene fecha. En cuanto a la ejecución de inversiones, el PP señaló que en 2023 se ejecutó un 37,4%, en 2024 un 36,71% y que a 30 de septiembre de 2025 no se había alcanzado ni el 21,25%, con obras y actuaciones que permanecen sin finalizar.

La portavoz cuestionó las explicaciones ofrecidas por la alcaldesa, quien ha apuntado a la falta de información sobre la cuantía asignada por el Gobierno de Canarias en concepto de capitalidad. Según la portavoz popular, otros municipios en la misma situación, como Santa Cruz de Tenerife, ya han aprobado inicialmente sus presupuestos.

La representante del PP concluyó instando a la alcaldesa a presentar unas cuentas que aporten estabilidad y planificación a la gestión municipal, y a cumplir con los plazos para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento y la atención a las necesidades de la ciudad.