Todos los planes de Navidad que recupera Las Palmas de Gran Canaria tras el paso de la borrasca Emilia

La programación navideña de Las Palmas de Gran Canaria comienza a recuperar la normalidad tras el paso de la borrasca Emilia, que obligó a suspender y aplazar varios actos durante el fin de semana. A lo largo de esta semana, la ciudad retoma de forma progresiva conciertos, actividades infantiles, exposiciones belenísticas y propuestas culturales repartidas entre Santa Ana, Santa Catalina y distintos espacios municipales.

Entre las principales novedades figura el aplazamiento de la inauguración del nacimiento hebreo de San Telmo, prevista inicialmente para la tarde del lunes y reprogramada para el martes 16, con el fin de permitir la finalización de los trabajos del belenista afectados por el temporal. También se confirma la nueva fecha del concierto de la Banda Sinfónica Municipal, que se celebrará finalmente el miércoles 17 tras su suspensión por las condiciones meteorológicas adversas.

Belén canario y reapertura de la Ciudad de la Navidad

La agenda se reactiva además con la apertura del belén canario realizado por la Asociación Lo Divino en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, así como con la reapertura de la feria de atracciones y el mercadillo en la denominada Ciudad de la Navidad, en Santa Catalina. El área de Cultura trabaja de forma paralela en la posible recuperación de algunos actos cancelados durante el fin de semana, aunque por el momento se mantiene el calendario actualizado para los próximos días.

Bibliotecas y actividades familiares

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales retoma también su programación especial de Navidad. Esta semana se celebrarán talleres de manualidades y sesiones de fábulas en la Biblioteca Alexis Ravelo, además de un encuentro de narración oral y la presentación del libro Un payaso en mi vida, de Isabel Santervaz, en la Biblioteca Josefina de la Torre, ambas actividades previstas para el jueves 18. El viernes 19 se suman una propuesta sobre danzas de invierno y un taller de adornos navideños en estos mismos espacios.

Música en Santa Ana y Santa Catalina

La música volverá a tener un papel destacado en la recta final del año. El miércoles 17, el Palacete Rodríguez Quegles acogerá a Ensemble Khuvu-Anch a las 19:00 horas dentro del ciclo Clásicos en el Quegles. Ese mismo día, a las 20:30 horas, la Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá su concierto de Navidad en Santa Ana, junto al crooner Fasur Rodríguez y la Escuela de Jóvenes Talentos de Saray Castro.

La fachada de la Catedral será el lienzo para un espectáculo de videomapping

El jueves 18 será el turno de la Banda del Mando Aéreo de Canarias, que tomará el relevo en Santa Ana con un repertorio especial para estas fechas. Esa misma jornada se inaugurará el espectáculo de videomapping Sueña la Navidad sobre la fachada de la Catedral de Santa Ana, con pases también el viernes y el sábado, siempre a las 20:30 horas. La propuesta reúne los trabajos presentados por niños y niñas en la convocatoria impulsada por Graff Mapping.

Los Aseres, Kilian Viera y La Trova actúan en el escenario de Santa Catalina este fin de semana

En Santa Catalina, los conciertos programados llevarán al escenario a Los Aseres el viernes, Kilian Viera el sábado y La Trova el domingo. Esta programación musical dará paso, ya la próxima semana, a la actuación del grupo Los Gofiones, que ofrecerá su tradicional concierto navideño el martes 23 en la plaza de Santa Ana.

Talleres infantiles y sesiones de DJ

La actividad se completa con la reanudación de los talleres infantiles, programados los sábados a las 17:30 horas y los domingos a las 11:00 horas, así como con las sesiones de DJ incluidas en el programa oficial de la Navidad, disponible en la web municipal lpacultura.com. Con ello, la ciudad recupera de forma gradual su agenda festiva tras el episodio meteorológico.