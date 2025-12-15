Los Riscos de Las Palmas de Gran Canaria y la lenta puesta en marcha de los planes especiales

El Ayuntamiento ha iniciado desde noviembre una batería de expropiaciones en los Riscos de Las Palmas de Gran Canaria con el propósito de comprar suelo para dotaciones previstas en los nuevos planes especiales de San Nicolás, San Roque y San Juan-San José. El Consistorio necesita adquirir el suelo para poder buscar financiación para nuevas dotaciones. Estos barrios llevan décadas esperando una mejora en sus infraestructuras tras años de atraso y dejadez por parte de la administración, con numerosas demandas y deficiencias.

En noviembre Urbanismo acordó la compra del número 150 del paseo de San José por 130.185 euros; el inmueble está reservado para un centro sociocultural. El 4 de diciembre aprobó las expropaciones forzosas de un solar sin construir en la calle Alpispa (San Roque), con un coste de 16.162 euros; y una parcela con una vivienda en ruinas en la calle Tajo (San Nicolás), con un justiprecio de 29.201 euros. La idea será habilitar ambas parcelas como espacio deportivo y una plaza escalonada, respectivamente.

Nuevos aparcamientos en los Riscos

Estos se suman a los solares que irán destinados a nuevos aparcamientos. En las dos últimas semanas han expropiado de mutuo acuerdo un edificio de tres plantas en la calle Real de San Roque que permitirá ofrecer más plazas de estacionamiento en el nuevo aparcamiento modular de la Carretera del Centro. También se ha expropiado un solar en el Risco de San Nicolás para nuevas dotaciones y se ha aceptado el nuevo justiprecio para otra parcela en Real de San Juan.

Los planes especiales de los Riscos cuentan por el momento con 14 millones de euros para su puesta en marcha con fondos europeos a través de la concejalía de Desarrollo Estratégico para ejecutar proyectos ya definidos en materia de alcantarillado, movilidad, espacios libres y ajardinados o centros socioculturales. Contempla un total de 12 líneas de actuación con distintas proyectos relevantes como la culminación del mirador Punta de Diamante.