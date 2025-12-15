¿Por qué se llama así el Salto del Negro?

Nada es lo que parece con este topónimo, aunque cuando se conoce la historia completa, el resultado termina pareciendo casi razonable. Esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, conocida en las últimas décadas sobre todo por la prisión situada en lo más alto, arrastra un nombre que puede llevar a engaño. Resulta llamativo que, con el paso del tiempo, no se hayan generado leyendas falsas para explicar su origen.

Lejos de remitir a un suceso concreto o a una tradición antigua, Salto del Negro es el resultado de un cambio tardío, más administrativo que histórico y en buena medida accidental, que aprovechó un nombre previo conservado durante siglos, ese sí ligado a una historia casi legendaria.

Salto del Castellano

La zona fue conocida originalmente como Salto del Castellano. Este topónimo se remonta a una de las expediciones castellanas a Gran Canaria realizadas casi un siglo antes del inicio de la conquista formal de la isla. El episodio se sitúa en 1393, durante una incursión mandada por Gonzalo Pérez Martel, según recoge el historiador teldense Arias Marín de Cubas.

El barrio del Salto del Negro mostrado desde la calle Guantánamo. / Google Maps

La entrada castellana avanzó por el valle de Jinámar, donde se produjo una persecución de los canarios hacia zonas boscosas del interior. La acción terminó con numerosas muertes y quedó como un episodio violento y aislado, sin ocupación efectiva del territorio.

Durante la retirada hacia la costa, uno de los castellanos quedó separado del grupo. Marín de Cubas cuenta que, buscando el camino más corto hacia el mar, tomó un sendero distinto y llegó hasta una zona de riscos, donde los canarios habían preparado una emboscada para cerrar el paso. Atrapado en altura y sin salida por tierra, no tuvo otra opción que arrojarse al mar.

El cronista afirma que el soldado cayó sobre su rodela —escudo— y logró alcanzar uno de los navíos para escapar de la isla. El propio Marín de Cubas habla de una altura superior a las cuatrocientas brazas —unos 650 metros—, una cifra que aconseja leer el episodio más como un relato transmitido y adornado que como una descripción literal. Como ocurre con este tipo de tradiciones, el límite entre un posible hecho real y su exageración posterior resulta difícil de precisar.

El episodio dio lugar al topónimo Salto del Castellano, presente en la cartografía histórica de Gran Canaria durante varios siglos, hasta el siglo XIX.

Un cambio práctico, quizá

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el nombre comienza a desaparecer de la cartografía. Su sustitución por Salto del Negro no responde a una explicación histórica clara, sino que se produjo de forma gradual, en paralelo a la renovación cartográfica.

Este proceso coincide con las transformaciones administrativas asociadas a las desamortizaciones y a la caída progresiva del Antiguo Régimen en la isla. La cartografía dejó entonces de apoyarse en la tradición histórica y en las leyendas, alejándose en muchas ocasiones de las referencias constantes a la conquista, para adoptar criterios más prácticos y descriptivos, lo que pudo favorecer el paso de un topónimo ligado a la conquista a otro relacionado con el aspecto oscuro de la zona de La Laja.

A finales del siglo XIX se documenta un periodo de vacilación toponímica, con denominaciones intermedias antes de que Salto del Negro se impusiera definitivamente. Entre ellas figura el Salto del Caballo, recogido de forma aislada por Gregorio Chil y Naranjo en 1879, una reinterpretación sin continuidad. La fijación definitiva del nombre se vio reforzada por su incorporación a los mapas escolares, lo que aseguró su uso generalizado y su pervivencia hasta la actualidad.

El resultado fue un topónimo asentado sin relato propio y una historia potente reducida a un nombre que dejó de usarse.