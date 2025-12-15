Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma la condena a un preso de Salto del Negro que se introdujo droga en un vis a vis

El penado se metió en el interior de su cuerpo heroína, cocaína, hachís y barbituricos para vender la droga en el interior de la prisión

Ciudad de la Justicia de Las Palmas. / Juan Carlos Castro

Las Palmas de Gran Canaria

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel para el preso del centro penitenciario Las Palmas I (Salto del Negro) que durante un vis a vis con su pareja se introdujo en el interior de su cuerpo diversas cantidades de droga, como heroína, cocaína, hachís y barbituricos, para venderla en el interior de la prisión.

El encausado, de 54 años de edad, sobre las cinco de la tarde del tres de abril de 2023 entregó en un cacheo con desnudo integral un cilindro envuelto en cinta aislante negra que contenía 13,16 gramos de cocaína, 10 gramos de resina de cannabis, 5,7 gramos de heroína, 30 pastillas de alprazolam y 19 pastillas de deiazepam. Minutos antes, había tenido una comunicación íntima con su pareja sentimental.

La sentencia declara probado que la droga incautada era para destinarla al tráfico dentro de la prisión y niega que fuera para su consumo propio ni que otro interno le hubiera amenazado para que se la guardara. Las sustancias tienen un valor aproximado en el mercado ilícito de 2.500 euros.

Confesión intrascendente

El TSJC le niega la posibilidad de acogerse a una atenuante de confesión, como pedía la defensa en el recurso presentado contra el fallo de la Audiencia Provincial. Señala la Sala en este sentido que el reconocimiento se realizó cuando al acusado ya se le había detectado, por indicios, la posibilidad de que portara la droga en su cuerpo.

También trató de alegar que la droga era para autoconsumo, pero el tribunal desestima este motivo por la variedad de las sustancias intervenidas y tacha de "inadmisible" la posibilidad de abrir una espita por la posesión de cantidades pequeñas de droga en situaciones de dificultad de acceso al mercado ilícito porque "dejaría casi sin respuesta penal al tráfico minorista".

