El alumnado de la Escuela Municipal de Educación Musical muestra su talento en audiciones abiertas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM), ha adelantado varias audiciones abiertas a la ciudadanía correspondientes al primer trimestre del curso 2025/2026, con el objetivo de mostrar el trabajo desarrollado por el alumnado durante los primeros meses del curso y acercar la actividad formativa del centro a la población. Las actuaciones, de acceso libre hasta completar aforo, se celebrarán entre el 16 y el 18 de diciembre en distintos espacios culturales del municipio.

Una programación abierta a la ciudad

La concejala de Educación, Nina Santana, ha señalado que estas audiciones permiten abrir la escuela a la ciudad y compartir con las familias y con el público en general el proceso de aprendizaje del alumnado. Según ha explicado, la EMEM funciona como un espacio de encuentro intergeneracional en torno a la música, en el que participan niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Audición ‘Miscelánea’ en el Local social La Plaza

La primera cita tendrá lugar el martes 16 de diciembre, a las 17:00 horas, con la audición titulada Miscelánea en el Local social La Plaza. El programa incluye obras de compositores como Wayne Shorter, Lee Morgan, Herbie Hancock, Duke Ellington, Antonio Vivaldi, Jacques Offenbach, Georges Bizet, John Lennon y Paul McCartney. El repertorio recorre estilos que van del jazz moderno a la música clásica y contemporánea, interpretados en diversas formaciones instrumentales con viento, cuerda, guitarra eléctrica, piano, bajo y batería. Participa alumnado desde los 10 años hasta edades adultas.

Viento y repertorio festivo en la sede de la EMEM

El miércoles 17 de diciembre, a las 17:30 horas, el patio de la sede central de la EMEM acogerá la audición de viento. El programa incluye obras de John Williams, Georges Bizet y Johann Strauss, junto a una selección de piezas navideñas y temas melódicos. En esta actuación participará una banda de viento formada por alrededor de una treintena de integrantes, con acompañamiento de piano, batería y percusión, y con intérpretes de distintas edades.

Canto y cuerda en el Centro Cultural Jesús Arencibia

El jueves 18 de diciembre se celebrarán dos audiciones en el Centro Cultural Jesús Arencibia. A las 17:30 horas tendrá lugar la audición de canto, con un repertorio que combina pop, música clásica, musical y piezas de conjunto, incluyendo temas navideños. El programa recoge obras de Laufey, Carrie Underwood, Bruno Mars, Ariel Ramírez, Charles Gounod, Francis Poulenc, Stephen Flaherty, Richard Rodgers, Benj Pasek, Justin Paul y Calum Scott, entre otros, interpretadas con voz, piano y guitarra eléctrica por formaciones infantiles y juveniles.

Ese mismo día, a las 19:30 horas, se desarrollará la audición de cuerda, con la participación de solistas y agrupaciones instrumentales. El programa incluye piezas de Kathy y David Blackwell, Leonard Cohen, Komarovski y Johann Sebastian Bach, además de obras de Ludwig van Beethoven y Nino Rota, junto a arreglos de villancicos y canciones navideñas como Noche de Paz y Jingle Bells.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recuerda que todas las audiciones serán de acceso libre hasta completar aforo y contarán con la participación de alumnado de distintas edades, que mostrará el trabajo realizado en las aulas durante este primer trimestre del curso en la Escuela Municipal de Educación Musical.