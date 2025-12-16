La borrasca Emilia rompe parte del tejado de una de las naves de Mercalaspalmas
La dirección repara las cubiertas a la espera de redactar el proyecto de rehabilitación de la cubierta durante 2026
Las consecuencias del paso de la borrasca Emilia por Gran Canaria se siguen dejando notar. El fuerte viento y la lluvia que azotaron la Isla el pasado fin de semana provocaron daños en la cubierta de una de las naves de Mercalaspalmas. Desde el pasado sábado, productores y distribuidores de alimentación han estado lidiando con las molestias generadas por el mal tiempo, principalmente goteras tras haberse desprendido parte de las planchas de la cubierta. Los empresarios denuncian la falta de inversiones por parte de Mercasa.
El pasado sábado, el mal tiempo provocó que buena parte de las planchas que recubren el pasillo de la Nave A se desprendieran, cayendo numerosos trozos al interior del edificio. Desde entonces la cubierta en este tramo -entre la entrada a las instalaciones y la zona central- se encuentra prácticamente al aire libre. En días sucesivos ha seguido lloviendo, por lo que el agua entra en el interior de la plaza de abastos. Hay agricultores que afirman que este martes tuvieron que trabajar con paraguas para vender su género.
La directora general de Mercalaspalmas, Mónica Suárez, indicó a este medio que "principalmente" se desprendieron una serie de paneles traslucidos de la nave de frutas y hortalizas. "Durante el fin de semana activamos al servicio de mantenimiento para revisar todo", recalca. Este martes empezaron a reparar los huecos y proseguirán este miércoles; no obstante, indica que la actividad ha proseguido estos días pese a los inconvenientes.
"Falta de inversión"
Los trabajos que se están realizando esta semana son una reparación momentánea para evitar que el interior de las instalaciones se siga mojando en caso de lluvia. La nueva directora -tomó el relevo a su antecesor el pasado mes de julio- indicó que a lo largo de 2026 tendrán redactado el proyecto de rehabilitación de las cubiertas. Posteriormente, deberán sacarlo a licitación.
Desde la asociación de empresarios de Mercalaspalmas, que dirige Juan Armando Rodríguez, denuncian la falta de inversiones de los últimos años en un edificio que supera los 40 años de antigüedad. Según el presidente, "no se han ejecutado las partidas previstas para 2024 y 2025" y califica el estado en el que se encuentra las instalaciones de "lamentable".
Eso sí, ambas partes recalcan que la afección a los negocios durante la tormenta fue mínima, al haberse producido los desprendimientos el pasado sábado, cuando la actividad está en mínimos. No obstante, durante este comienzo de semana se han seguido produciendo chubascos, por lo que el agua se ha estado colando en las instalaciones.
Mercalaspalmas es una empresa pública integrada en la red estatal de Mercasa. Esta entidad, propiedad del Gobierno central, controla el 58,4% de las acciones de la gran plaza de abastos de Gran Canaria y el 41,6% restante corresponde al Ayuntamiento. Con una superficie de 310.000 metros cuadrados fue fundada en 1981.
