Un brindis navideño con un consejo del doctor Pedro Quevedo: “Cuiden el hígado y la cabeza”

Este año, el equipo de gobierno que rige los destinos de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido que sortear mil y una tempestades mucho peores que las de la borrasca Emilia. Como quienes han logrado superar el temporal y aparecen al otro lado del océano con los aparejos algo descompuestos, pero con la nave aún a flote, la alcaldesa de la capital y el resto de portavoces de las formaciones del pacto de progreso reunieron a los medios de comunicación que cubren el día a día del Ayuntamiento para un brindis navideño en un ambiente más distendido del de las habituales ruedas de prensa o plenos municipales.

Un espíritu navideño para cerrar 2025

Esta vez no hubo fracturas partidistas o dimisiones judicializadas como las que han protagonizado buena parte de la actualidad del municipio en 2025, sino un espíritu navideño que invita a soñar -así es el lema de Las Palmas de Gran Canaria para cerrar 2025- en llegar al final del mandato con los deberes hechos, o al menos dando la imagen de que se podrán hacer. La primera en asumirlo fue la portavoz de Podemos y concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Accesibilidad, Parques y Jardines y Agricultura, Ganadería y Pesca, Gemma Martínez Soliño.

“No ha sido un año fácil”

Fue la única que reconoció de manera explícita, durante su alocución, el momento crucial por el que pasa el pacto de gobierno de la capital grancanaria. “No ha sido un año fácil”, avanzó desde el comienzo de sus palabras, para recordar que con los comicios locales a algo menos de 20 meses, lo que no salga durante el próximo 2026 “es muy difícil” que pueda ver la luz antes de las elecciones.

Pedro Quevedo, el más veterano del brindis

El más veterano en estos actos fue, una vez más, Pedro Quevedo, que lleva brindando con el equipo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria desde hace una década. Él, que ha visto pasar ya a dos alcaldes por la sexta planta de las Oficinas Municipales y ha sido protagonista de uno de los ‘divorcios políticos’ del año tras el cisma de Nueva Canarias y Primero Canarias, hizo una vez más de ‘pepito grillo’. Aunque no mencionó la ruptura con el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramirez, recordó que “no son buenos tiempos ni para la convivencia ni para la política”.

Advertencias en tiempos de exageración y agresión

En estos tiempos, lo normal es “la exageración, el disparate, la agresión, la violencia y la agresión permanente como forma de entenderse”, abundó el concejal de Turismo, que hace menos de dos semanas tuvo que cesar al gerente de la sociedad pública a su cargo. Como otros años, aprovechó para sacar al médico que aún vive en su interior y recomendó a todos los presentes tener cuidado en estas fechas “con el hígado” y también “la cabeza”, agregó. “Miren que el alcohol es muy malo”, recordó.

Carolina Darias cierra el brindis navideño

La alcaldesa fue la última en tomar la palabra durante el brindis en la galería noble de las casas consistoriales, un espacio habitualmente usado como lugar de paso, pero del que Carolina Darias se siente muy orgullosa por haberle dado nuevos usos. Ella, que vivió la emergencia pandémica sentada en el consejo de ministros, sacó pecho ayer por la acción llevada a cabo por el consistorio durante la borrasca Emilia -«Sabíamos lo que nos iba a venir, hubo un gran trabajo de todos los servicios públicos», recalcó- y se reconoció como una persona que siente la política como parte de su personalidad.

El respeto al papel de la prensa

No quiso hacer balance del año, ni recordar los convulsos momentos que ha vivido este año el pacto con el cisma de Nueva Canarias o la investigación judicial a Inmaculada Medina y su consiguiente dimisión, pero dejó patente su respeto por el papel de la prensa como observadora crítica de la realidad municipal: “Hacen que la actividad que desempeñamos sea conocida”.