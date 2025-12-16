Navidad
La Catedral se Santa Ana se transforma en un lienzo navideño con dibujos infantiles
Más de medio centenar de creaciones de niños y niñas de la ciudad, así como efectos profesionales, se proyectarán los días 18, 19 y 20 de diciembre, a las 20:30 y 20:50 horas, con tecnología de videomapping
Los espectáculos lumínicos que cada día animan la plaza de Santa Ana sumarán los próximos jueves, viernes y sábado, a las 20:30 y 20:50 horas, unas proyecciones de videomapping que ofrecen una imagen diferente de la Catedral. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de GrafMapping, ha diseñado 'Sueña la Navidad', una cita donde las creaciones de las niñas y niños de la ciudad brillarán sobre la icónica fachada al ritmo que marque un repertorio de villancicos.
A lo largo de estas semanas, las familias han podido entregar las plantillas de dibujos de sus hijas e hijos con un hilo conductor creativo marcado por la silueta de este emblemático edificio.
Más de 60 diseños
En total se han recibido más de 60 diseños y todos ellos, salvo aquellos que no respeten la silueta o que queden incompletos, serán proyectados durante unos 5 segundos cada uno. De este modo, dará tiempo a que sean captados fotográficamente por sus protagonistas.
Estas imágenes llegarán acompañadas de reflejos de pequeñas manitas creando y, también, de efectos profesionales del arte de videomapping que se moverán por la fachada de la Catedral. De este modo, también saltarán en determinadas ocasiones a los míticos perros que custodian la plaza.
Se trata de un espectáculo único tanto por la versatilidad artística de las pequeñas y pequeños como por las extraordinarias postales que ofrecerá del emblemático entorno. Así, dará un toque artístico a las fiestas navideñas bajo los lápices y rotuladores de la infancia de Las Palmas de Gran Canaria.
