Una empleada del hogar denuncia a su jefe por violación en Las Palmas de Gran Canaria: "No podía pasar, necesitaba el trabajo"

"Le decía que no podía pasar, que necesitaba el trabajo", declaró este martes una empleada del hogar en el juicio por una presunta violación contra uno de los moradores de la vivienda en la que trabajaba de Las Palmas de Gran Canaria. Según su relato, había acabado su jornada laboral y salía de la ducha cuando vio que el acusado la esperaba en la puerta del baño para forzarla. Este último reconoció que habían mantenido relaciones sexuales tras hallarse muestras de su perfil genético en la víctima, pero aseguró que las mismas fueron consentidas.

La Fiscalía pide una pena de 12 años de prisión para Pablo L. A. al atribuirle un delito de agresión sexual, así como una indemnización de 6.000 euros por los daños morales ocasionados. En la vista celebrada en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas declararon los familiares de la denunciante que tuvieron conocimiento de los hechos, la madre del encausado y dueña de la vivienda, los agentes de la Guardia Civil que dirigieron la investigación y diversos peritos y médicos forenses.

La empleada empezó a trabajar en el domicilio el 14 de febrero de 2022 y desde el principio notó que el acusado tenía con ella una "actitud cariñosa". Indicó que al cabo de un tiempo empezó a intentar besarla y a tocarle las partes íntimas, lo que le llevó a hablar con su madre para contarle lo sucedido. Según su versión, su jefa lo obligó a disculparse y este se comprometió a no volver a abordarla.

"Me estaba esperando"

Sin embargo, estos comportamientos supuestamente no cesaron. El cinco de agosto de 2023, la mujer se quedó paralizada cuando lo vio a la entrada del baño. "Me estaba esperando, me quitó la toalla y me dijo que me quería ver a mí, tal como estaba", declaró la víctima, que matizó que no podía oponerse porque tenía una complexión muy grande. Según su versión, la llevó hasta su cama y la agredió sexualmente sin protección. "Me dijo que lo que estaba haciendo se quedaba entre nosotros, que era un secreto", añadió.

El acusado, por su parte, admitió que ese día mantuvieron relaciones sexuales, pero aseguró que le preguntó hasta en tres ocasiones "si estaba segura de lo que quería hacer". Relató que en el momento de los hechos la trabajadora se estaba bañando con la puerta abierta mientras él jugaba a videojuegos y le dijo que accediera al aseo para hacer el "gesto de quitarse la toalla". "Empezamos a quitarnos y me incitó a que me subiera con ella a la cama", declaró el encausado.