La historia navideña de Las Palmas de Gran Canaria se da a conocer con rutas guiadas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organiza paseos guiados en español e inglés para descubrir la historia navideña de la ciudad, con dos rutas programadas para diciembre de 2025 y enero de 2026

Ruta navideña por Triana

Ruta navideña por Triana / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la sociedad municipal Turismo LPA, ha organizado dos paseos guiados sobre la historia y las singularidades de la celebración de la Navidad, los belenes y el día de Reyes Magos en la capital. Los recorridos, el próximo sábado 20 de diciembre y el viernes, 2 de enero de 2026, tienen como objetivo interpretar y poner en valor la tradición, la evolución y la vinculación de estas fiestas con otras culturas asentadas históricamente en la ciudad.

Los paseos, en español y en inglés, se dirigen a residentes y visitantes que deberán inscribirse previamente en cualquiera de las cuatro oficinas de información turística de la ciudad, que se encuentran ubicadas en el Paseo de Las Canteras, a la altura de la Plaza de Saulo Torón y en la Plaza Alcalde Ortíz Wiott; en el Parque San Telmo; y en la Plaza Hurtado de Mendoza.

Dos propuestas

La primera ruta histórica cultural ‘Belenes y tradiciones canarias en Navidad’ será el sábado 20 de diciembre, entre las 10:30 y las 13:00 horas, y discurrirá por las calles de Triana y Vegueta.

La segunda ruta, ‘Los Reyes Magos, la tradición del regalo en las diferentes culturas que se han asentado en las islas’, será el viernes 2 de enero de 2026, de 10:30 a 13:30 horas, por la zona Puerto – Canteras. En ambos casos la propuesta contará con una degustación de productos de Navidad.

Las rutas, con aforo limitado e indicadas para mayores de 16 años, estarán acompañadas por guías oficiales.

