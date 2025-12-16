Las Palmas de Gran Canaria refuerza el Servicio Municipal de Limpieza con más de 10.000 productos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha adjudicado un contrato para el suministro de productos y herramientas destinados a la limpieza viaria y de edificios municipales por un importe total de 378.393,92 euros. La actuación permitirá reforzar los medios materiales del servicio y mejorar su operatividad en distintos ámbitos de la higiene urbana.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, señaló que la adjudicación contribuye a consolidar la gestión directa del servicio y a mejorar los recursos disponibles para el desarrollo de las tareas diarias, con el objetivo de ofrecer un sistema más moderno y eficiente.

Contrato dividido en dos lotes

El suministro se estructura en dos lotes y ha sido adjudicado a la empresa Anidia S. A.. El primero, destinado a la limpieza de edificios municipales, cuenta con un presupuesto de 102.919,40 euros. Incluye cerca de 5.000 unidades correspondientes a 31 referencias, entre las que se encuentran pulverizadores, productos desengrasantes, insecticidas, papel en distintos formatos, ambientadores, friegasuelos y jabón líquido para manos.

El segundo lote, orientado a la limpieza viaria, asciende a 275.474,52 euros y comprende más de 5.200 unidades de 41 productos. En este apartado se incluyen útiles como escobas, palas, cubos y cepillos, además de bidones para combustible y sulfatadoras destinadas a la limpieza de papeleras distribuidas por la ciudad.

Material complementario y señalización

El contrato incorpora también elementos de señalización viaria necesarios para trabajos que requieran la ocupación temporal de calles o carreteras, como discos de obra, avisos de reducción de velocidad y señalización de estrechamientos de calzada. A ello se suman seis parejas de walkie talkies, con un alcance de hasta ocho kilómetros, destinados a mejorar la coordinación del personal en intervenciones de amplia extensión.

Proceso de modernización del servicio

Esta adjudicación se enmarca en la estrategia de modernización del Servicio Municipal de Limpieza impulsada durante el actual mandato. En este contexto, el Ayuntamiento ha avanzado en la incorporación mediante renting de una veintena de vehículos, ha formalizado contratos de suministro y mantenimiento de neumáticos para la flota municipal y de vestuario y equipos de protección individual para el personal, con vigencia entre 2025 y 2029, y ha adjudicado la ampliación de la sede del propio servicio. Estas actuaciones buscan reforzar los medios disponibles y fortalecer la gestión directa del servicio municipal.