Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robo en un complejo de Gran CanariaMédico detenido en TeldeAparcamientos Las Palmas de Gran CanariaFerrero RocherBonoloto CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Problemas en los concurso públicos

La repavimentación de Ciudad Jardín queda desierta

Los lotes de para el reasfaltado de las calles de Guanarteme, Escaleritas y Alcaravaneras son adjudicados

Vista de Ciudad Jardín.

Vista de Ciudad Jardín. / José Carlos Guerra

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

La repavimentación de una serie de calles en Ciudad Jardín ha quedado desierta. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sacó a licitación el pasado mes de agosto por 3,1 millones de euros cuatro lotes dentro del plan de asfaltado para cuatro barrios de la capital. Los lotes de Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas sí han podido ser adjudicados a Lopesan Asfaltos y Construcciones, Félix Santiago Melían y Surhisa Suárez e Hijos, respectivamente.

El presupuesto base de licitación de este lote para Ciudad Jardín asciende a 483.321 euros. No obstante, ha quedado desierto al no presentarse ninguna empresa al concurso. Esta es una realidad habitual en las administraciones públicas al no actualizarse los precios a la inflación de los últimos años. Por ejemplo, la canalización de un tramo del barranco de La Ballena quedó desierto en octubre con un precio de licitación de 452.230 euros. Según la patronal de la construcción, esta obra estaba un 30% por debajo del precio de mercado.

Estos cuatro lotes pertenecen al plan de asfaltado que está llevando a cabo el Ayuntamiento desde 2024. En el último año se han repavimentado la calle León y Castillo y el paseo de Chil. También ha habido mejoras en los barrios de La Minilla, Altavista, Barranquillo Don Zoilo, Piletas, Isla Perdida o La Suerte. El Consistorio ha dedicado 5,1 millones de euros a esta planificación en sus dos últimos ejercicios presupuestarios.

El plan de asfaltado del Ayuntamiento de la capital contempla para el barrio de Ciudad Jardín la mejora del firme y en materia de accesibilidad de las calles Alarcón, Albéniz, Azores, Ángel Guimerá, Brasil, Camilo Sant Sáenz, Domingo Rivero, Fortuny, Dr. José Ponce Arias, Gago Cautinho, Góngora, Leopardi, Lope de Vega, Lord Byron, Miguel Sarmiento, Mozart, Nuñez de Arce, Pereda, plaza Milton, Puccini, Rubén Darío, Santiago Rusiñol, Velázquez, Wagner y Zorrilla.

Los lotes que sí están adjudicados: Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas

En cuanto a los que sí están adjudicados, el lote de Guanarteme, con un presupuesto de 1.212.472 euros, incluye las calles: Mesa y López en su tramo final, Castillejos, Carretera del Rincón, avenida Príncipes de Asturias, Churruca, Esparteros, Guarela, El Salvador, Jesús Ferrer Jimeno, Lepanto, Numancia, Panamá, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, Pelayo, Perú, plaza de los jardines del Atlántico, Portugal, Puerto Rico, plaza de la Aviación, Salvador Manrique de Lara y Vergara.

Con un presupuesto de 1.149.961 euros, la repavimentación de Alcaravaneras incluye las calles: Alemania, Alfredo Calderón, Barcelona, Bilbao, Blasco Ibáñez, Concepción Arenal, Ingeniero Salinas, Italia, Luis Antúnez, Manuel González Martín, Más de Gaminde, Menéndez Pelayo, Pi i Margall, Puccini, Turina, Valencia y Víctor Hugo.

Noticias relacionadas y más

Por último, el lote de Escaleritas, con un presupuesto de 529.891 euros, comprende la avenida de Escaleritas propiamente dicha entre la rotonda Electra, junto al centro comercial La Ballena, y la calle Obispo Romo. También habrá trabajos de mejora en Pepe Castellano entre Gustavo J. Navarro y la avenida de Escaleritas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

La repavimentación de Ciudad Jardín queda desierta

La repavimentación de Ciudad Jardín queda desierta

La Universidad Popular más grande de Canarias abre en enero en Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad Popular más grande de Canarias abre en enero en Las Palmas de Gran Canaria

Tres meses más para terminar el reasfaltado de Tomás Morales

Tres meses más para terminar el reasfaltado de Tomás Morales

Las Palmas de Gran Canaria refuerza el Servicio Municipal de Limpieza con más de 10.000 productos

Las Palmas de Gran Canaria refuerza el Servicio Municipal de Limpieza con más de 10.000 productos

Una empleada del hogar denuncia a su jefe por violación en Las Palmas de Gran Canaria: "No podía pasar, necesitaba el trabajo"

El alumnado de la Escuela Municipal de Educación Musical muestra su talento en audiciones abiertas

El alumnado de la Escuela Municipal de Educación Musical muestra su talento en audiciones abiertas

El surfskate llega a Las Palmas de Gran Canaria con una primera rampa en El Rincón

El surfskate llega a Las Palmas de Gran Canaria con una primera rampa en El Rincón

Un brindis navideño con un consejo del doctor Pedro Quevedo: “Cuiden el hígado y la cabeza”

Un brindis navideño con un consejo del doctor Pedro Quevedo: “Cuiden el hígado y la cabeza”
Tracking Pixel Contents