La repavimentación de Ciudad Jardín queda desierta

La repavimentación de una serie de calles en Ciudad Jardín ha quedado desierta. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sacó a licitación el pasado mes de agosto por 3,1 millones de euros cuatro lotes dentro del plan de asfaltado para cuatro barrios de la capital. Los lotes de Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas sí han podido ser adjudicados a Lopesan Asfaltos y Construcciones, Félix Santiago Melían y Surhisa Suárez e Hijos, respectivamente.

El presupuesto base de licitación de este lote para Ciudad Jardín asciende a 483.321 euros. No obstante, ha quedado desierto al no presentarse ninguna empresa al concurso. Esta es una realidad habitual en las administraciones públicas al no actualizarse los precios a la inflación de los últimos años. Por ejemplo, la canalización de un tramo del barranco de La Ballena quedó desierto en octubre con un precio de licitación de 452.230 euros. Según la patronal de la construcción, esta obra estaba un 30% por debajo del precio de mercado.

Estos cuatro lotes pertenecen al plan de asfaltado que está llevando a cabo el Ayuntamiento desde 2024. En el último año se han repavimentado la calle León y Castillo y el paseo de Chil. También ha habido mejoras en los barrios de La Minilla, Altavista, Barranquillo Don Zoilo, Piletas, Isla Perdida o La Suerte. El Consistorio ha dedicado 5,1 millones de euros a esta planificación en sus dos últimos ejercicios presupuestarios.

El plan de asfaltado del Ayuntamiento de la capital contempla para el barrio de Ciudad Jardín la mejora del firme y en materia de accesibilidad de las calles Alarcón, Albéniz, Azores, Ángel Guimerá, Brasil, Camilo Sant Sáenz, Domingo Rivero, Fortuny, Dr. José Ponce Arias, Gago Cautinho, Góngora, Leopardi, Lope de Vega, Lord Byron, Miguel Sarmiento, Mozart, Nuñez de Arce, Pereda, plaza Milton, Puccini, Rubén Darío, Santiago Rusiñol, Velázquez, Wagner y Zorrilla.

Los lotes que sí están adjudicados: Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas

En cuanto a los que sí están adjudicados, el lote de Guanarteme, con un presupuesto de 1.212.472 euros, incluye las calles: Mesa y López en su tramo final, Castillejos, Carretera del Rincón, avenida Príncipes de Asturias, Churruca, Esparteros, Guarela, El Salvador, Jesús Ferrer Jimeno, Lepanto, Numancia, Panamá, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, Pelayo, Perú, plaza de los jardines del Atlántico, Portugal, Puerto Rico, plaza de la Aviación, Salvador Manrique de Lara y Vergara.

Con un presupuesto de 1.149.961 euros, la repavimentación de Alcaravaneras incluye las calles: Alemania, Alfredo Calderón, Barcelona, Bilbao, Blasco Ibáñez, Concepción Arenal, Ingeniero Salinas, Italia, Luis Antúnez, Manuel González Martín, Más de Gaminde, Menéndez Pelayo, Pi i Margall, Puccini, Turina, Valencia y Víctor Hugo.

Por último, el lote de Escaleritas, con un presupuesto de 529.891 euros, comprende la avenida de Escaleritas propiamente dicha entre la rotonda Electra, junto al centro comercial La Ballena, y la calle Obispo Romo. También habrá trabajos de mejora en Pepe Castellano entre Gustavo J. Navarro y la avenida de Escaleritas.