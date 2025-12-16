San Telmo recupera su nacimiento tradicional con escenas bíblicas y figuras en movimiento

El parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, abrió este martes 16 de diciembre al público su tradicional belén oriental, una de las citas navideñas más reconocibles de la ciudad. La alcaldesa Carolina Darias, acompañada por el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, recorrió la composición diseñada por el belenista Fernando Benítez, que vuelve a ocupar un lugar central en este espacio urbano.

Un recorrido circular de más de 40 metros articula el montaje, que recrea distintos pasajes del relato bíblico. A lo largo del itinerario se suceden escenas como la anunciación a María, el sueño de José, la anunciación a los pastores, la Virgen en busca de posada, los desposorios de María y José, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes y la cabalgata de los Reyes Magos.

Más de 300 piezas artesanales

El belén está formado por más de 300 figuras artesanales procedentes de la Escuela Murciana, que dan vida a una escena de inspiración oriental. Muchas de estas piezas incorporan movimiento, uno de los elementos que distingue a este nacimiento y que atrae cada año a numerosos visitantes.

Novedades en la edición de 2025

La edición de 2025 incorpora nuevas edificaciones y paisajes montañosos, elaborados de manera artesanal para esta ocasión por el propio belenista. La maquetación combina tonos terrosos y arcillosos que refuerzan la ambientación del conjunto y aportan continuidad visual a todo el recorrido.

Una tradición consolidada en San Telmo

El belén oriental del parque San Telmo se ha convertido, con el paso de las décadas, en una tradición navideña para residentes y visitantes. Ubicado alrededor de uno de los árboles centrales del parque, el montaje permite una observación detallada de cada escena y figura. El nacimiento podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero, coincidiendo con el final de las celebraciones navideñas.