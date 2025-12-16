Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El surfskate llega a Las Palmas de Gran Canaria con una primera rampa en El Rincón

La nueva infraestructura, con una inversión de 16.012 euros y que surge como propuesta de los Presupuestos Participativos, responde al auge de esta modalidad que combina surf y skate

Nueva rampa de surfskate en El Rincón, Las Palmas de Gran Canaria.

Nueva rampa de surfskate en El Rincón, Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha instalado la primera rampa especializada para la práctica de surfskate en el municipio, ubicada en el parque litoral de El Rincón.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha explicado que la actuación, que surge como propuesta de los Presupuestos Participativos de la ciudad, ha contado con una inversión de 16.012,55 euros que ha permitido crear esta nueva infraestructura, ampliando la oferta deportiva al aire libre y atendiendo la creciente demanda de una modalidad que simula en tierra los movimientos del surf sobre una ola.

La instalación consiste en un módulo bidireccional con dos niveles diferenciados: un lado alto diseñado para ganar velocidad y generar inercia, y un lado más bajo que facilita las transiciones, los giros y la progresión técnica de las personas practicantes. Esta configuración permite reproducir las sensaciones de bombeo y carving propias del surf, convirtiéndose en un recurso idóneo para el entrenamiento complementario fuera del agua.

Materiales de alta calidad y resistencia

La rampa está fabricada con materiales de alta calidad, impermeables y de gran resistencia, seleccionados específicamente para soportar las condiciones del entorno litoral —humedad, salinidad y corrientes de aire—. Estas características garantizan una mayor durabilidad de la estructura y un uso seguro y estable tanto para personas aficionadas como para deportistas más experimentadas.

“Con esta actuación, la ciudad ha dado un paso más en la creación de espacios de ocio deportivo innovadores, ofreciendo a la ciudadanía y a la comunidad skater una zona de entrenamiento de primer nivel”, ha resaltado Campoamor.

En este sentido, la nueva rampa permitirá perfeccionar maniobras, mejorar la técnica en un entorno accesible y complementar las sesiones en el mar, contribuyendo a diversificar las opciones recreativas de la costa capitalina.

