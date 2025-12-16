Tres meses más para terminar el reasfaltado de Tomás Morales

El reasfaltado del paseo de Tomás Morales no estará listo para esta Navidad. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emitió este lunes un decreto mediante el cual alarga tres meses más los trabajos de repavimentación de esta vía, por lo que no finalizarán hasta el 16 de marzo. Las averías en la red de alcantarillado que se han producido en los últimos meses entre la calle Bravo Murillo y la plaza de la Constitución han impedido a la empresa adjudicataria, Lopesan Asfaltos y Construcciones, continuar con los trabajos en este tramo.

Los trabajos comenzaron el pasado mes de junio con un plazo previsto de seis meses y un presupuesto de 785.281 euros. Las tareas d repavimentación, que se enmarcan dentro del plan de reasfaltado que está llevando a cabo el Ayuntamiento de la capital, arrancaron en el tramo del paseo situado entre la plaza de la Constitución y la avenida Juan XXIII. Ya en noviembre la empresa solicitó una ampliación del plazo dados los problemas que surgieron entonces en la red de alcantarillado.

La empresa argumentó problemas por una serie de trabajos de Emalsa en los tramos entre la calle Cayetano de Lugo y la avenida Juan XXIII -la repavimentación de esta sección sí han podido finalizarla- y entre las calles Bravo Murillo y Dr. Waksman. En este último, el colector colapsó a principios de noviembre, provocando un hundimiento de la calzada, por lo que la empresa mixta de aguas tuvo que actuar de emergencia.

Obras de Emalsa en Tomás Morales el pasado noviembre. / José Carlos Guerra

Las obras para reparar el colector incluyeron la renovación de 120 metros de la red de saneamiento y, posteriormente, la repavimentación de 1.000 metros cuadrados de la vía para garantizar la circulación. El tráfico de la vía tuvo que ser interrumpido durante el transcurso de los trabajos, que no terminaron hasta el pasado 5 de diciembre.

Mejora de la accesibilidad

Por otro lado, los trabajos en el primer tramo del paseo finalizaron el 9 de diciembre, casi en coincidencia con las reparaciones efectuadas por Emalsa. La idea será ahora retomar las tareas de repavimentación en el resto de la vía hasta el Cabildo. La actuación incluye la adaptación de 51 puntos para mejorar la accesibilidad. Habrá 45 rebajes en pasos de peatones, dos elevaciones de acera para evitar que se acumule agua cuando llueve y cuatro desplazamientos de rejillas.

Esta ampliación de plazo hasta marzo de 2026 obliga a modificar la planificación presupuestaria, al entrar de lleno la obra en el próximo ejercicio. El importe de 2025 asciende ahora a 295.000 euros y los 490.281 restantes se abonarán en los próximos meses.

La repavimentación de Tomás Morales forma parte de un plan de reasfaltado más amplio que está llevando a cabo el Ayuntamiento para diferentes barrios de la capital. Durante este año se ha mejorado el firme de León y Castillo y de Paseo de Chil, además de barrios como La Minilla, Altavista o Piletas. Estos trabajos incluyen mejoras en la accesibilidad.