La Universidad Popular más grande de Canarias abre en enero en Las Palmas de Gran Canaria

La nueva sede de la Universidad Popular en el Cono Sur abrirá sus puertas el 12 de enero. Las instalaciones se encuentran en el antiguo colegio Carlos Navarro Ruiz, que ha sido reformado tras su cierre en 2012. Actualmente, es la Universidad Popular más grande de Canarias, con 2.300 metros cuadrados, y está dividida en dos edificios; uno de ellos destinado a formaciones dirigidas a la empleabilidad, y otro dedicado a las tradiciones canarias. La inauguración de este espacio formativo viene después de un tortuoso proceso para sacar adelante el proyecto. "Es muy importante que después de tantos años este centro vaya a abrir", valoró la alcaldesa, Carolina Darias, durante la visita que realizó este martes a las instalaciones.

El colegio cerró por la escasez de alumnos a conse la baja natalidad, y ya desde 2019 el Ayuntamiento había echado el ojo al inmueble para convertirlo en la sede de la Universidad Popular. La reforma comenzó en 2022, por lo que los vecinos del Cono Sur llevaban tres años sin poder recibir sus clases, puesto que estaban a la espera de la apertura del centro. El anterior edificio, ubicado en el barrio de San Cristóbal, era demasiado pequeño para la demanda de la zona. Ahora, el inmueble del barrio marinero se convertirá en el Edificio Cachalote, que estará dedicado a las actividades de la economía marítima.

Fachada de la nueva sede de la Universidad Popular en el Cono Sur. / LP/DLP

La nueva sede impartirá talleres de larga y corta duración. En el área de la empleabilidad estarán disponibles los talleres de cocina, peluquería, idiomas o diseño de moda. Aquí también habrá cursos orientados a las artes como pintura o danza, así como deportivos. En el sector de las tradiciones canarias, los usuarios podrán apuntarse a los talleres de música de las Islas, diseño de moda típica, alfarería o telares.

Más plazas y talleres

En cifras, el centro acogerá unos 30 talleres que suponen unas 450 plazas. Esto implica un aumento del 88% en cuanto al número de talleres, ya que en el barrio marinero contaban con tan solo 16. Además, la alcaldesa aseguró que tienen prevista una inversión "sin precedentes" en las Universidades Populares. "Hemos impulsado un incremento importante de tres millones más para este año, que va a estar reflejado en la nueva licitación del contrato, que está en estos momentos en trámite", destacó Darias. Esta licitación permitirá incrementar el número de plazas para seguir "dando respuesta a la demanda tan importante de participación".

Carolina Darias visita el aula de telares de la nueva sede de la Universidad Popular en el Cono Sur. / LP/DLP

Desde el Consistorio capitalino informan de que el proceso de matrícula se puso en marcha el pasado 11 de diciembre, tanto de manera online como presencial en el propio centro, situado en el Paseo de San José, 290. El equipo del centro de formación detallan que algunos el aforo de algunos cursos ya está completo, pero invitan a los interesados a inscribirse porque las listas rotan.

Dos fases por ejecutar

La reforma del edificio comenzó en 2022 a través de los fondos europeos del programa Edusi, que tenían el objetivo de rehabilitar el Cono Sur. Los trabajos están divididos en fases, la primera finalizó en 2023, y se centró en mejorar la accesibilidad dentro del inmueble y la adaptación de las aulas. La segunda fase, adjudicada en verano de ese mismo año, estuvo dedicada suplir la falta de accesibilidad desde la calle, ya que solo se podía entrar a través de escaleras, y otras mejoras. El plazo de ejecución era de seis meses, pero la obra sufrió constantes retrasos. A lo que se sumó que tuvieron que esperar a que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo emitiera una orden de desalojo para recuperar el espacio, ya que una persona pernoctó en el enclave durante ocho años.

Ahora, faltan otras dos fases por ejecutar. La próxima es el edificio dedicado a las artes escénicas, que se encuentra en la culminación de la redacción del proyecto para proceder a su licitación. "Esperamos que a lo largo del 2026 sea posible, porque ese es nuestro objetivo", previó la regidora.