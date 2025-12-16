Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vehículo averiado colapsa la Avenida Marítima con colas hasta Hoya de la Plata

La avería afecta a la circulación en la GC-1 en dirección Puerto

Retenciones en la Avenida Marítima por la avería de un coche.

Retenciones en la Avenida Marítima por la avería de un coche. / Policía LPA

Un vehículo averiado provoca importantes retenciones este martes en la GC-1, en dirección Puerto, tras quedar detenido en el carril derecho a la altura de la calle Granadera Canaria.

Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad de Tráfico, que regula la circulación mientras se trabaja en la retirada del vehículo. La incidencia está generando colas y tráfico lento que llega hasta Hoya de la Plata.

