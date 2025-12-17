Aumenta un 20% la demanda de juguetes para niños de entre 0 y 5 años en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue impulsando la campaña solidaria '+Q Reyes', en colaboración con la Casa de Galicia, para la recogida de juguetes destinados a niños de la ciudad. La iniciativa estará activa hasta el próximo 30 de diciembre, y se ha consolidado como una de las tradiciones más esperadas en las fiestas navideñas.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, destaca la importancia de esta campaña, subrayando el aumento en la demanda de juguetes para menores de entre 0 y 5 años, que ha crecido un 20% respecto al año anterior. «Animamos a la ciudadanía a donar juguetes nuevos y adecuados a estas edades, ya que son fundamentales para el desarrollo y bienestar de los más pequeños», comenta.

Puntos de recogida en los cinco distritos

Los cinco distritos de la ciudad han habilitado puntos de recogida para facilitar la participación. Los ciudadanos pueden entregar sus juguetes en las sedes municipales de Vegueta, Cono Sur y Tafira, Distrito Centro, Isleta-Puerto-Guanarteme, Ciudad Alta y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. Además, la Casa de Galicia, situada en la calle Salvador Cuyás, mantiene abierta su sede para recibir donaciones.

Aportaciones económicas

A lo largo de esta campaña, también se ofrece la opción de realizar aportaciones económicas a través de un número de cuenta habilitado por la organización. Las donaciones ayudarán a que los Reyes Magos lleguen a todos los hogares y mantengan viva la ilusión de los niños en estas fechas tan especiales.

El compromiso de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, sumado al apoyo de las entidades locales, sigue siendo clave para que esta campaña continúe siendo un éxito. Como recuerda Carmen Luz Vargas, «cada juguete, cada libro y cada gesto solidario cuenta para hacer estas navidades más felices para muchas familias de nuestra ciudad».