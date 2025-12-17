Canarias sigue líder en litigiosidad, pero el número de pleitos baja un 15,6%

Los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron durante el tercer trimestre de 2025 un total de 92.107 asuntos, un 15,6 % menos que en el mismo periodo de 2024, si bien las islas se mantienen desde hace cinco años como el territorio donde más se litiga.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) facilitados por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el tercer trimestre de este año se dejaron en trámite de resolución un acumulado de 264.099 litigios (un 10,5 % más que en el tercer trimestre de 2024) y se resolvieron 95.463 litigios (un 3 % menos que en el verano de 2024).

En el ámbito de la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las islas registraron entre julio y septiembre de 2025 un total de 32.503 asuntos (un 32,3 % menos que en el verano del año anterior), resolvieron 40.429 (un 5,4 % menos) y dejaron pendientes de resolución un acumulado de 167.842, un 9,8 % más que al final de septiembre de 2024.

Pleitos penales

En el orden penal, se computaron 49.358 asuntos nuevos (un 1,2 % más que el año anterior), se resolvieron 46.516 (un 1,8 % menos) y quedaron en trámite de resolución a final de septiembre 53.013 casos, un 9,9 % más que en el mismo periodo de 2024.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 2.241 procedimientos (un 53,1 % menos que en el tercer trimestre de 2024), se resolvieron 2.882 (un 22,8 % más) y quedaron pendientes 17.376 (un 21 % más).

Sentencias dictadas

En cuanto al orden social, el archipiélago incoó entre julio y septiembre 8.005 procesos (un 5,5 % más), resolvieron 5.636 (un 5,6 % menos que el año anterior) y dejaron en trámite a fin de año 25.868, un 9,9 % más que en el ejercicio previo.

Se registraron además 15.616 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 18.598, y quedaron en trámite 173.618.