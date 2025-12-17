Navidad
Una caravana de 70 papa noeles en moto toma Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana
Guaguas Municipales y Global se unen a Moteros El Molino para la 'Papanoelada Motera Solidaria', un evento que recoge juguetes para la campaña benéfica de la Casa Galicia
Guaguas Municipales y Global han dado a conocer su compromiso social al unirse a la primera edición de la ‘Papanoelada Motera Solidaria’, un evento solidario que busca recolectar juguetes para la tradicional campaña "+ Que Reyes" de la Casa Galicia.
La cita, organizada por Moteros El Molino, contará con la participación activa de los clubes moteros de los trabajadores de ambas empresas, junto con los moteros locales.
El evento, que combina la pasión por las motocicletas con el espíritu navideño, se celebrará el próximo domingo 21 de diciembre. La caravana motera, que ya cuenta con 70 participantes, todos vestidos de Papá Noel, iniciará su recorrido a las 10:00 horas desde el aparcamiento del centro comercial Alisios.
A lo largo del trayecto, los moteros recorrerán diversos distritos y barrios de la ciudad, llevando su mensaje solidario a todos los rincones de la capital.
Recorrido
El recorrido incluye paradas estratégicas en lugares emblemáticos como el parque Juan Pablo II, la plaza de la Feria - Fuente Luminosa, el centro comercial Las Arenas y el parque Santa Catalina, para culminar en el bulevar de la avenida Mesa y López.
Estos puntos de encuentro permitirán que la ciudadanía disfrute del desfile y, al mismo tiempo, colabore con la causa solidaria donando juguetes.
Durante la presentación de la iniciativa, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, destacó la importancia de esta colaboración entre los trabajadores del transporte y los clubes moteros, destacando que el objetivo es garantizar que ningún niño o niña se quede sin un regalo durante las fiestas.
Las empresas de transporte invitan, tanto a residentes como a visitantes a unirse a la causa y apoyar la recolección de juguetes en los puntos establecidos a lo largo del recorrido, reforzando así el tejido solidario de la ciudad.
La iniciativa benéfica promete convertirse en una tradición en Las Palmas de Gran Canaria durante las navidades.
