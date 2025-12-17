Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel Granca Live Fest 2026UD Las PalmasAlumbrado TejedaPresupuestos canarios 2026Contrabando de AguacatesBelén de Arena Las Canteras
instagramlinkedin

Navidad

Una caravana de 70 papa noeles en moto toma Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana

Guaguas Municipales y Global se unen a Moteros El Molino para la 'Papanoelada Motera Solidaria', un evento que recoge juguetes para la campaña benéfica de la Casa Galicia

Guaguas Municipales y Global se unen en la iniciativa 'Papanoelada Motera Solidaria’

Guaguas Municipales y Global se unen en la iniciativa 'Papanoelada Motera Solidaria’ / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales y Global han dado a conocer su compromiso social al unirse a la primera edición de la ‘Papanoelada Motera Solidaria’, un evento solidario que busca recolectar juguetes para la tradicional campaña "+ Que Reyes" de la Casa Galicia.

La cita, organizada por Moteros El Molino, contará con la participación activa de los clubes moteros de los trabajadores de ambas empresas, junto con los moteros locales.

El evento, que combina la pasión por las motocicletas con el espíritu navideño, se celebrará el próximo domingo 21 de diciembre. La caravana motera, que ya cuenta con 70 participantes, todos vestidos de Papá Noel, iniciará su recorrido a las 10:00 horas desde el aparcamiento del centro comercial Alisios.

A lo largo del trayecto, los moteros recorrerán diversos distritos y barrios de la ciudad, llevando su mensaje solidario a todos los rincones de la capital.

Recorrido

El recorrido incluye paradas estratégicas en lugares emblemáticos como el parque Juan Pablo II, la plaza de la Feria - Fuente Luminosa, el centro comercial Las Arenas y el parque Santa Catalina, para culminar en el bulevar de la avenida Mesa y López.

Estos puntos de encuentro permitirán que la ciudadanía disfrute del desfile y, al mismo tiempo, colabore con la causa solidaria donando juguetes.

Durante la presentación de la iniciativa, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, destacó la importancia de esta colaboración entre los trabajadores del transporte y los clubes moteros, destacando que el objetivo es garantizar que ningún niño o niña se quede sin un regalo durante las fiestas.

Las empresas de transporte invitan, tanto a residentes como a visitantes a unirse a la causa y apoyar la recolección de juguetes en los puntos establecidos a lo largo del recorrido, reforzando así el tejido solidario de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa benéfica promete convertirse en una tradición en Las Palmas de Gran Canaria durante las navidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Una caravana de 70 papa noeles en moto toma Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana

Una caravana de 70 papa noeles en moto toma Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana

Carnaval de Las Vegas: 35 murgas y comparsas ya se preparan para el concurso de Las Palmas de Gran Canaria

Carnaval de Las Vegas: 35 murgas y comparsas ya se preparan para el concurso de Las Palmas de Gran Canaria

La mayor Universidad Popular de Canarias abre en enero en Las Palmas de Gran Canaria

La mayor Universidad Popular de Canarias abre en enero en Las Palmas de Gran Canaria

San Telmo recupera su nacimiento tradicional con escenas bíblicas y figuras en movimiento

San Telmo recupera su nacimiento tradicional con escenas bíblicas y figuras en movimiento

La repavimentación de Ciudad Jardín queda desierta

La repavimentación de Ciudad Jardín queda desierta

Tres meses más para terminar el reasfaltado de Tomás Morales

Tres meses más para terminar el reasfaltado de Tomás Morales

Las Palmas de Gran Canaria refuerza el Servicio Municipal de Limpieza con más de 10.000 productos

Las Palmas de Gran Canaria refuerza el Servicio Municipal de Limpieza con más de 10.000 productos

Una empleada del hogar denuncia a su jefe por violación en Las Palmas de Gran Canaria: "No podía pasar, necesitaba el trabajo"

Tracking Pixel Contents