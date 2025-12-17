El derribo de un edificio en Santa Catalina obliga a desalojar varios inmuebles por riesgo estructural
El inmueble, entre Doctor Miguel Rosas y Ripoche, estaba en obras para la construcción de un futuro hotel
Los servicios de emergencia intervienen en las calles Doctor Miguel Rosas y Ripoche tras el derribo de una casa antigua que ha afectado a edificios colindantes. Debido a la alerta por posible riesgo de derrumbe o afectación en inmuebles aledaños, Policía Local y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han acorado el desalojo preventivo por motivos de seguridad, hasta analizar el estado de los edificios.
El edificio derribado es una antigua casa, en la confluencia de ambas calles en el entorno de Santa Catalina, que estaba en obras para la construcción de un hotel.
Las autoridades han cerrado la calle Doctor Miguel Rosas al tránsito peatonal para poder trabajar con seguridad.
[Habrá ampliación]
