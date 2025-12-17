Los desalojados de la pensión Guacamayo ante riesgo de derrumbe: “Estoy pagando un alquiler, esto es una negligencia de la constructora”

“Yo estoy pagando mi alquiler y esto es una negligencia de la empresa constructora”, denuncia uno de los desalojados de la Pensión Guacamayo, en el entorno del Santa Catalina, tras ser obligado a abandonar el inmueble en el que reside a las 11:30 horas por orden de la Policía Local y los Bomberos. Durante la mañana, los efectivos decretaron un desalojo urgente al detectarse grietas estructurales en este residencial colindante con una antigua vivienda de 1930, sobre la que esta mañana se ejecutaban las obras de derribo para levantar un hotel, y cuya intervención provocó daños directos en las estructuras de la pensión.

Aseguran que todos salieron de su vivienda “con lo puesto”. En total, el residencial está compuesto de unas 20 habitaciones y el desalojo realizado a esta mañana afecta a alrededor de 30 personas, muchas en situación de vulnerabilidad o bajo tutela municipal. La medida preventiva se ejecutó de manera urgente, sin que los inquilinos pudieran recoger sus pertenencias y en estos momentos se encuentran a la espera de los técnicos municipales para valorar la integridad de las estructuras en el perímetro de la calle Ripoche, esquina con Miguel Rosas.

Varios residentes aseguran que, días antes, ya habían recibido avisos sobre el riesgo de derrumbe y reprochan la ausencia de soluciones prácticas. “La cama y el suelo temblaban de manera exagerada, como si fuese un terremoto”, relata una vecina. Los residentes de la pensión explican que durante las obras, la azotea resultó especialmente dañada, con el derribo un muro. Por otro lado, la fachada presenta desperfectos y grietas que, según los inquilinos, comprometen la seguridad del edificio.

"Salimos con lo puesto"

“No hemos podido coger ninguna pertenencia; salimos con lo puesto”, afirma Clemente Santana, majorero, que vive en la pensión desde enero tras someterse a una artrodesis. En su habitación quedaron los analgésicos a base de morfina que toma para controlar el dolor postoperatorio. Santana recuerda que, tras la operación a la que se sometió este año, lleva una placa en las vértebras y pesa sobre él la incertidumbre de “no saber dónde dormirá esta noche”.

Mariela, otra de las desalojadas añade que el propietario de la pensión no se ha puesto en contacto con los vecinos afectados: “La empresa de la obra se tiene que encargar de alojarnos a nosotros. Eso está clarísimo”. Por el momento, no saben si podrán acceder de nuevo al inmueble para recoger sus objetos personales, como identificación o móviles.

El inmueble derribado responde al número 25 de la calle Ripoche, una vivienda de construida en 1930, en la que, hasta el momento de redacción de esta noticia, continúan los trabajos de demolición para la construcción de un hotel.