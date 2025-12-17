Los estibadores del Puerto de Las Palmas donan más de 20.000 euros a cinco entidades sociales en Navidad

El colectivo de los estibadores del Puerto de Las Palmas vuelve a demostrar una vez más su solidaridad en Navidad y ha formalizado estos días la donación de más de 20.000 euros a cinco entidades sociales.

El presidente del sindicato de estos trabajadores portuarios, Maximiliano Díaz, explica que en esta ocasión se ha decidido apoyar las acciones impulsadas por el Banco de Alimentos de Las Palmas, San Juan de Dios, la Cofradía de Nazarenos, el Comedor Social de Vegueta y Adepsi. A estas, se suman otras pequeñas causas.

De la nómina de octubre

Para ello, cada uno de los estibadores donó parte de la nómina del mes de octubre y el resto de la cuantía fue aportada de los fondos sociales que este colectivo tiene y gestiona a través de la Fundación Belén María, que ofrece ayuda asistencial a personas o colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

No obstante, apunta Díaz, en el caso de que se detecte alguna necesidad específica se ampliará la cuantía final, tal como se hizo el año pasado cuando decidieron renunciar a las cestas de Navidad para donar el dinero que se destina a este aguinaldo, 60.000 euros, a apoyar la reconstrucción de las zonas dañadas por la Dana en Valencia.

Principio de solidaridad

Maximiliano Díaz recuerda que uno de los principios que promueve este colectivo es el de la solidaridad, no solo dentro de la plantilla con la búsqueda de un equilibrio del trabajo, sino con el resto de la sociedad.