Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios que se beneficiarán del plan de asfaltado municipal

La Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado ha propuesto la adjudicación de los trabajos de asfaltado que se ejecutarán en los barrios de Guanarteme, Alcaravaneras y la Avenida de Escaleritas.

El concejal, Carlos Díaz, destacó que permitirá impulsar una actuación de más de 102.000 metros cuadrados de superficie en 40 calles de la ciudad, con una inversión total de 2.892.325,70 euros que intervendrá tres barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

Guanarteme

El primero de ellos se desarrollará en 20 calles del barrio de Guanarteme: avenida de El Rincón, Príncipe de Asturias, Numancia, Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, Castillejos, Vergara, Lepanto, El Salvador, Espartero, Perú, Puerto Rico, avenida José Mesa y López —entre la plaza de las Américas y la calle Costa Rica—, Paraguay, Panamá, Portugal, Pelayo, Antonio Medina Vega, Churruca y Salvador Manrique de Lara.

En este ámbito se ha previsto el asfaltado de 43.551,90 metros cuadrados, con un presupuesto de 1.212.472,73 euros, cuya adjudicación la Mesa de Contratación ha propuesto a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.

Alcaravaneras

El segundo lote corresponde al barrio de Alcaravaneras, donde se contempla una inversión de 1.149.961,62 euros para actuar sobre una superficie de 38.890,12 metros cuadrados en 16 calles: Manuel González Martín, Ingeniero Salinas, Alfredo Calderón, Italia, Blasco Ibáñez, Víctor Hugo, Pi y Margall, Barcelona, Néstor de la Torre, Turina, Bilbao, Concepción Arenal, Mas de Gaminde, Valencia, Alemania y Luis Antúnez. En este caso, la propuesta de adjudicación ha recaído en la empresa Félix Santiago Melián, S.L.

Escaleritas

Por último, el tercer lote recoge el asfaltado de 19.709,31 metros cuadrados en la avenida Escaleritas, en el tramo comprendido entre la rotonda Electra, que da acceso al puente de La Ballena y la calle Obispo Romo. Esta actuación incluye también las calles Pepe Castellano y Bejeque, esta última situada en la urbanización Sansofé, donde se ejecutarán dos rebajes de aceras.

Para esta intervención, con una duración estimada de dos meses, se ha destinado un presupuesto de 529.891,35 euros y la propuesta de adjudicación se ha formulado a favor de la empresa Surhisa Suárez e Hijos, S.L.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa de esta manera con el Plan de Asfaltado, que en los dos últimos años se ha desarrollado en más de 60 calles con una inversión de 5,1 millones de euros, y que con esta nueva licitación superará los 8 millones de euros.

Así, este año se realizó una actuación en tres distritos por 2,2 millones de euros en la que se repavimentaron calles de barrios del Distrito Ciudad Alta como La Minilla, Escaleritas, Altavista y Barranquillo Don Zoilo; Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con intervenciones en los barrios de Piletas, Isla Perdida, La Suerte y Cruz del Ovejero; y Distrito Centro, con asfaltado en vías principales como Paseo de Chil y León y Castillo, esta última a la altura del Real Club Náutico de Gran Canaria en la conexión de la Avenida Marítima con la Base Naval.

Tomás Morales continúa

Actualmente, la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado está actuando en el paseo Tomás Morales, donde ya se ha asfaltado el tramo entre la plaza de La Constitución y el paseo de Madrid y se prevé tras la Navidad continuar con el asfaltado entre Bravo Murillo hasta la plaza de La Constitución.

El Consistorio, a través del Plan de Cooperación del Cabildo, repavimentó el pasado año 33 calles de Triana, Vegueta, Escaleritas, Casablanca I y El Lasso, que contó con una inversión de 1,2 millones de euros.

Asimismo, en 2024 se ejecutaron otras dos actuaciones de asfaltado en los barrios de Schamann y Salto del Negro, con una inversión de 508.270 euros; y en Casablanca I y Las Torres a las que se destinaron otros 424.000 euros.