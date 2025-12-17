La licencia de las obras del Canódromo llega al Tribunal Supremo

Nuevo capítulo en la batalla judicial por la construcción de las torres del Canódromo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trata de dar la vuelta a las sentencias que han dado la razón a los vecinos sobre la irregularidad de las obras y busca una fórmula que le evite pagar una indemnización millonaria a la empresa promotora por la paralización de los bloques de 15 y 17 plantas en el barrio de Schamann. La última bala ha sido recurrir el fallo que el pasado mes de marzo confirmaba la nulidad de la licencia y la ilegalidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 referente a esta parcela, un recurso que ahora ha admitido a trámite el Tribunal Supremo y que determinará el posible desembolso económico.

El auto, dictado el pasado tres de diciembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, no entra aun en el fondo del conflicto urbanístico, pero tras escuchar las alegaciones del Consistorio y de la constructora Realia Business S. A. considera que el caso presenta "interés casacional objetivo" para la formación de jurisprudencia. En concreto, plantea una cuestión relevante sobre si el tribunal debe pronunciarse declarando la validez o nulidad de los planes generales al ser competente para ello. Será la Sección Quinta la que resuelva este aspecto en sentencia y determine el devenir del caso tras casi dos décadas de incertidumbre.

En juego hay una indemnización que la promotora ya cuantificó en 24 millones de euros en el año 2008. Las obras del bautizado por los vecinos como un auténtico "monumento a la especulación" fueron paralizadas finalmente en octubre de 2021 por orden judicial y, desde entonces, solo se han realizado pequeñas actuaciones para dar seguridad, salubridad y ornato a los edificios debido a la situación de abandono en la que se encuentran.

El Consistorio recurrió el fallo para evitar el pago de una indemnización millonaria

El último varapalo para el Ayuntamiento llegó con la desestimación de su recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que solo le dejó la opción de llevar la última pieza del procedimiento al Alto Tribunal. El fallo se sustentó en la "falta de justificación" para autorizar una promoción masiva de viviendas durante la alcaldía de José Manuel Soria (PP), cuando el propio PGOU establecía que el barrio donde se proyectaba es una "área de edificabilidad agotada". La construcción contemplaba edificar 120 viviendas, 165 plazas de aparcamiento y 101 trasteros.

El tribunal hizo suyos los argumentos planteados por la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) de que son ilegales tanto la licencia como la ordenación de este inmueble debido a que se basan en el mismo planeamiento del Plan General de 2020 y del Plan Especial de 2003 que fueron anulados por el Tribunal Supremo en el año 2014. Tres años antes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de la capital fallaba en el mismo sentido.

Argumentos del recurso

El Consistorio y Realia recurrieron la resolución judicial planteando la interpretación que ha de darse cuando se declara nulo un acto administrativo con el argumento de la nulidad de la disposición general que le da cobertura, en este caso el plan de 2012, sin que la Sala se pronuncie sobre este último, para lo que es competente. En este sentido, reprocharon que debía haberse seguido con la tramitación prevista.

Es la única pieza que continúa abierta tras más de dos décadas de pleitos

Los vecinos de Ciudad Alta ya consiguieron parar los trabajos en 2009 y no se pudieron retomar hasta diez años después, cuando la constructora logró una nueva licencia municipal sobre la que versa la última pieza que continúa abierta. La asociación propone como solución que el Ayuntamiento negocie con la promotora para hacerse con ambas torres y replantearlas como espacios públicos que puedan ser utilizados por la ciudadanía.

Entre estas propuestas se encuentra dejar la torre que mira hacia la calle Henry Durant a la altura que ya tenía la plaza pública que fue eliminada en los 2000 y aprovechar la planta baja del edificio más cercano al parque como centro para jóvenes. Otro uso que plantean para los aparcamientos subterráneos es que pasen a utilizados por los residentes, con plazas rotarias que podrían dar servicio a la zona comercial abierta de Schamann.