La Navidad llega a Tamaraceite: el barrio acoge este domingo su Belén Viviente

Unos setenta vecinos y vecinas del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya de Las Palmas de Gran Canaria representarán el tradicional Belén Viviente este domingo 21 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Parque Tamaraceite Sur.

La representación teatral hebrea, organizada por la Asociación Cultural Tasate, se celebra por cuarto año consecutivo y es el resultado de un intenso trabajo que comenzó a finales del pasado mes de octubre. El público podrá disfrutar de nueve escenas distribuidas por diferentes puntos del parque, que recrearán la historia bíblica del nacimiento de Jesucristo.

Entre las escenas destacadas no faltarán la Anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María, la visita de los Magos de Oriente al rey Herodes, los pastores o el mercado del pueblo, ofreciendo un recorrido dinámico y participativo para todos los asistentes.

Carácter inclusivo del evento

Además, en esta edición se volverá a contar con la participación de personas invidentes, reforzando el carácter inclusivo del evento. Algunos de los personajes principales repiten experiencia, mientras que otros vecinos y vecinas toman el relevo, aportando nuevas miradas a la escenificación.

Todos los participantes son amateurs, sin experiencia profesional en el mundo de la interpretación, pero con una gran ilusión y compromiso, tras muchas horas de preparación, grabaciones y ensayos. La dirección corre a cargo de David Báez, con producción de Juan Fernando Arencibia.

El Belén Viviente cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las Concejalías de Cultura y del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, así como del Gobierno de Canarias.

Un evento ya consolidado en el calendario navideño de la ciudad, que invita a la ciudadanía a disfrutar de una representación cercana, participativa y cargada de espíritu navideño.