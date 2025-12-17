Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere el escritor Eugenio Padorno
Ocho estibadores del Puerto de Las Palmas tardaron 18 horas en asegurar los contenedores que colgaban de un barco

Los estibadores del Puerto de Las Palmas descargan los contenedores del 'One Continuity' / José Carlos Guerra

Los estibadores del Puerto de Las Palmas descargan los contenedores del 'One Continuity' / José Carlos Guerra

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

18 horas para retirarlos y solo tres para volver a colocarlos. Este fue el tiempo efectivo que los estibadores del Puerto de Las Palmas dedicaron a una de las operativas más complicadas de los últimos años, la descarga de los contenedores del One Continuity, el barco que perdió parte de su carga al sur de Gran Canaria y llegó a la capital con varias columnas de cajas escoradas a estribor.

El presidente de los estibadores, Maximiliano Díaz, explica que los trabajadores destinados a atender a este barco que atracó el 10 de diciembre en la terminal de Boluda demostraron la profesionalidad y la especialización de este colectivo, que ha sido capaz de realizar esta labor «de alta peligrosidad».

Los ocho profesionales tardaron 18 horas en asegurar, desenganchar y apilar en tierra firme los contenedores, empezando por los 56 que se inclinaban hacia el cantil del muelle. El jueves retiraron 20 en 12 horas y viernes solo 14 porque la borrasca Emilia obligó a paralizar los trabajos a las tres horas.

Así, el lunes 15 se terminó de vaciar la cubierta y tras comprobar que no estaba dañada se cargó nuevamente en tres horas. Ahora está camino a Singapur.

Uso de grúas y componentes técnicos

Para retirar las cajas, los estibadores utilizaron dos grúas de tierra. En la cesta de una de ellas dos trabajadores se encargaban de enganchar las trincas de la otra grúa en los laterales de los contenedores antes de abrir y desenganchar las piezas que los unen.

