Las Palmas de Gran Canaria concluye la renovación de la pista deportiva de Zárate

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha finalizado la renovación integral de la pista deportiva de Zárate, cuya inversión ha sido de 65.000 euros.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, destacó que el barrio “cuenta ahora con un espacio deportivo accesible, moderno y seguro”.

Las obras ejecutadas han contemplado una renovación integral de la instalación deportiva, en el que se ha procedido a la repavimentación completa de la superficie de juego, incorporando un diseño moderno y funcional con una combinación de colores en tonos azules, naranja y amarillo que ha actualizado la estética del espacio y ha facilitado la delimitación clara de las diferentes zonas deportivas.

Asimismo, el equipamiento deportivo, compuesto por canastas y porterías, ha sido sometido a una revisión exhaustiva que ha incluido su reparación y pintura, además de la instalación de redes nuevas que cumplen con los estándares de calidad.

Las gradas también han sido reparadas y pintadas, lo que ha permitido mejorar la gestión y el control del acceso a la instalación y ofrecer un espacio cómodo para el público que acude a los encuentros.