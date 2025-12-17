Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel Granca Live Fest 2026UD Las PalmasAlumbrado TejedaContrabando de AguacatesBelén de Arena Las CanterasPlayas de TeldeDerribo en Santa Catalina
instagramlinkedin
Muere el escritor Eugenio Padorno
Muere el escritor Eugenio Padorno

Las Palmas de Gran Canaria concluye la renovación de la pista deportiva de Zárate

El Ayuntamiento incorpora un diseño moderno con colores llamativos para delimitar las zonas de juego

La concejala Carla Campoamor junto a integrantes de la Asociación Vecinal Vanesa Tejera y Teresa Ramírez en la inauguración de la pista deportiva de Zárate.

La concejala Carla Campoamor junto a integrantes de la Asociación Vecinal Vanesa Tejera y Teresa Ramírez en la inauguración de la pista deportiva de Zárate. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha finalizado la renovación integral de la pista deportiva de Zárate, cuya inversión ha sido de 65.000 euros.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, destacó que el barrio “cuenta ahora con un espacio deportivo accesible, moderno y seguro”.

Las obras ejecutadas han contemplado una renovación integral de la instalación deportiva, en el que se ha procedido a la repavimentación completa de la superficie de juego, incorporando un diseño moderno y funcional con una combinación de colores en tonos azules, naranja y amarillo que ha actualizado la estética del espacio y ha facilitado la delimitación clara de las diferentes zonas deportivas.

Asimismo, el equipamiento deportivo, compuesto por canastas y porterías, ha sido sometido a una revisión exhaustiva que ha incluido su reparación y pintura, además de la instalación de redes nuevas que cumplen con los estándares de calidad.

Noticias relacionadas y más

Las gradas también han sido reparadas y pintadas, lo que ha permitido mejorar la gestión y el control del acceso a la instalación y ofrecer un espacio cómodo para el público que acude a los encuentros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Los desalojados de la pensión Guacamayo ante riesgo de derrumbe: “Estoy pagando un alquiler, esto es una negligencia de la constructora”

Los desalojados de la pensión Guacamayo ante riesgo de derrumbe: “Estoy pagando un alquiler, esto es una negligencia de la constructora”

Las Palmas de Gran Canaria concluye la renovación de la pista deportiva de Zárate

Las Palmas de Gran Canaria concluye la renovación de la pista deportiva de Zárate

Los estibadores del Puerto de Las Palmas donan más de 20.000 euros a cinco entidades sociales en Navidad

Los estibadores del Puerto de Las Palmas donan más de 20.000 euros a cinco entidades sociales en Navidad

El derribo de un edificio en Santa Catalina obliga a desalojar varios inmuebles por riesgo estructural

El derribo de un edificio en Santa Catalina obliga a desalojar varios inmuebles por riesgo estructural

Aumenta un 20% la demanda de juguetes para niños de entre 0 y 5 años en Las Palmas de Gran Canaria

Aumenta un 20% la demanda de juguetes para niños de entre 0 y 5 años en Las Palmas de Gran Canaria

Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios que se beneficiarán del plan de asfaltado municipal

Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios que se beneficiarán del plan de asfaltado municipal

Una caravana de 70 papa noeles en moto toma Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana

Una caravana de 70 papa noeles en moto toma Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana

Carnaval de Las Vegas: 35 murgas y comparsas ya se preparan para el concurso de Las Palmas de Gran Canaria

Carnaval de Las Vegas: 35 murgas y comparsas ya se preparan para el concurso de Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents