Las Palmas de Gran Canaria paga 190.000 euros más de lo previsto por la montaña Chanrai

Nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad deberá pagar 190.156 euros adicionales a los 637.000 que abonó en septiembre 2022 para adquirir la montaña Chanrai, en el barrio de Tafira Alta y muy cerca del término municipal con Santa Brígida. La Comisión de Valoraciones de Canarias se vio obligada el pasado verano a recalcular el justiprecio de la adquisición de los terrenos a raíz de una sentencia del TSJC del pasado mes de abril que condena al Consistorio a pagar la diferencia.

El Ayuntamiento de la capital adquirió esta finca rústica en el pasado mandato con el objetivo de convertirla en un lugar de esparcimiento con merenderos, senderos y miradores. La adquisición estaba enmarcada dentro de un plan municipal para comprar suelo sin uso aparente en zonas rurales o semi rurales. El objetivo de esta operación es crear zonas de ocio y reforestar terrenos de la periferia para su mejora paisajística.

Errores de cálculo de la edificabilidad

El servicio de Urbanismo aceptó el pago fijado por el TSJC la semana pasada. El pago de 190.156 euros -a repartir entre siete herededores- supone un 29,5% adicional a la cantidad fijada por Urbanismo hace tres años. Según explicó el entonces concejal de Urbanismo en 2022, Javier Doreste, la negociación entre las partes se dilató en el tiempo. De hecho, corporaciones anteriores intentaron adquirir la parcela y los dueños llegaron a vender a unos promotores una parte del terreno, donde se ha edificado una urbanización.

Según reseña la sentencia del TSJC, los herederos resaltaron una serie de errores en la elaboración del justiprecio de la expropiación. Estos argumentaron una desviación en el cálculo de la edificabilidad media de la parcela. La familia Chanrai afirmó que esta asciende a 1.683 metros cuadrados, frente a los 1.468 estimados por la Comisión de Valores de Canarias. La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento negaron dicha incorrección, pero el Contencioso-administrativo le ha dado la razón a los demandantes.

Una ladera cubierta de pinos

El suelo adquirido por el Ayuntamiento asciende a una parcela de 8.878 metros cuadrados. Se trata de un terreno colindante a la calle El Greco y la variante de Tafira de acceso a la Carretera del Centro GC-15. La parcela llega hasta la cima de la montaña, la cual está cubierta parcialmente de pinar, con 641 pinos canarios y 41 carrascos -una especie foránea-, también hay verodes, tajinastes y dragos, entre otras especies.

Urbanismo indicó en 2022 que la idea sería instalar una zona de ocio en la parte inferior de la parcela. Con un parque infantil, un área de juegos biosaludables, una pequeña cancha de baloncesto y un aparcamiento. El resto del monte contaría con un sendero en zig zag, para hacer más llevadera la pendiente, en el que habrá hasta tres miradores a diferentes cotas con vistas hacia el pico de Bandama e inmediaciones.