Cartel Granca Live Fest 2026UD Las PalmasAlumbrado TejedaContrabando de AguacatesBelén de Arena Las CanterasPlayas de TeldeDerribo en Santa Catalina
Muere el escritor Eugenio Padorno

El Puerto de Las Palmas da un nuevo impulso al desalojo del Muelle Deportivo

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria tratará los recursos presentados por una entidad del Centro Comercial Sotavento y los dueños de varios barcos vivienda

Centro comercial Sotavento.

Centro comercial Sotavento. / Andrés Cruz

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

La Autoridad Portuaria continúa en su empeño de regular el uso del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas y ha incluido en el orden del día del Consejo de Administración que se celebra este jueves 18 de diciembre la inadmisión de varios recursos en contra de las órdenes de desahucio tanto de embarcaciones como de negocios en el Sotavento.

En el listado de asuntos que se tratarán en la que será, previsiblemente, la última reunión del año de este órgano se incluye la resolución de archivo del recurso de reposición interpuesto por la entidad Formación Profesional para el Empleo Europea -que tiene un aula para impartir cursos de hostelería- contra la orden de desahucio forzoso de los locales ocupados en el Centro Comercial Sotavento, al igual que hizo el Consejo anterior con el escrito presentado por la tienda de buceo que aún permanece abierta allí, junto a un restaurante.

Procedimiento judicial para recuperar el Sotavento

Mientras, la institución que preside Beatriz Calzada continúa con el procedimiento judicial para recuperar este lugar después de que la empresa explotadora acumulase una deuda de 463.346,36 euros a fecha de agosto de 2024 e incumpliera reiteradas veces los acuerdos alcanzados para saldarla, y se le revocase el título habilitante.

Una vez que se consiga en instancias judiciales el desalojo de este centro comercial, el Puerto volverá a licitar su gestión con el objetivo de reactivar la actividad comercial y de ocio en esta zona del Puerto de Las Palmas. En ese sentido, Calzada apuntó recientemente que ya hay varias empresas interesadas en optar a esta concesión y se han acercado a la Autoridad Portuaria para conocer en qué punto se encuentra este proceso.

Desahucio de embarcaciones en el Muelle Deportivo

Por otro lado, en el orden del día se incluye la valoración de los recursos presentados por los letrados que representan a los propietarios de varios de los barcos vivienda que están atracados en los pantalanes del Muelle Deportivo y que también han recibido órdenes de desahucio. Se trata de las embarcaciones Aventura, Larkan, Mailoa, Al Bella y Betana. Si el Consejo de Administración mantiene las mismas premisas, estos recursos serán inadmitidos igual que el medio centenar de escritos presentados anteriormente por los afectados.

Los casos de My Way y Goffio

Asimismo, se inicia el trámite de para el desahucio administrativo para recuperar la posesión del puesto de amarre que ocupa el barco My Way.

Por último, el Consejo de Administración declarará la caducidad y archivo de este procedimiento en el caso del Goffio, una de las embarcaciones que recibieron en enero las primeras notificaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
El Puerto de Las Palmas da un nuevo impulso al desalojo del Muelle Deportivo

Desalojan a 32 vecinos de Santa Catalina por riesgo de derrumbe: “Estoy pagando un alquiler, esto es una negligencia de la constructora”

Las Palmas de Gran Canaria paga 190.000 euros más de lo previsto por la montaña Chanrai

Una caravana de 70 papanoeles en moto toma Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana

La Navidad llega a Tamaraceite: el barrio acoge este domingo su Belén Viviente

Ocho estibadores del Puerto de Las Palmas tardaron 18 horas en asegurar los contenedores que colgaban de un barco

Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios que se beneficiarán del plan de asfaltado municipal

Canarias sigue líder en litigiosidad, pero el número de pleitos baja un 15,6%
