Cinco cifras sorprendentes que revelan el futuro del Puerto de Las Palmas

El Puerto de Las Palmas encara la recta final de 2025 con una combinación de crecimiento sólido, transformación logística y retos estructurales. Los datos acumulados entre enero y noviembre distribuidos este jueves por la Autoridad Portuaria de Las Palmas dibujan un escenario claro: el puerto avanza con fuerza como hub internacional de mercancías, mientras el tráfico de pasajeros muestra una evolución desigual. Estas son cinco cifras clave que explican hacia dónde se dirige uno de los principales motores económicos de Canarias.

1. Un 17,04% más de tráfico total: el mayor salto del año

El dato global marca el tono del ejercicio. El tráfico total del Puerto de Las Palmas creció un 17,04%, alcanzando 29.327.989 toneladas en los once primeros meses de 2025. Esta subida, que permite vaticinar un cierre de año por encima de los 30 millones de toneladas, consolida su posición estratégica en el Atlántico y confirma un año de fuerte actividad portuaria, impulsada principalmente por el movimiento de mercancías.

2. 26,6 millones de toneladas de mercancías: el verdadero motor

El tráfico de mercancías registró un crecimiento aún más contundente: +19,02%, hasta situarse en 26.678.833 toneladas. Esta cifra explica por sí sola el excelente comportamiento del conjunto del puerto y refuerza su papel como plataforma logística internacional, capaz de absorber grandes volúmenes de carga con eficiencia.

3. El tránsito crece un 23,14% y consolida a Las Palmas como hub

Dentro del tráfico de mercancías, el tránsito marítimo es el gran protagonista. Las mercancías en tránsito aumentaron un 23,14%, alcanzando 16.103.256 toneladas. Más de la mitad de la carga que pasa por el puerto no tiene origen ni destino local, lo que confirma a Las Palmas como centro de redistribución clave en su entorno geográfico.

4. 1,3 millones de TEU reflejan el auge del contenedor

El dinamismo logístico también se mide en contenedores. El tráfico total alcanzó 1.315.847 TEU, con un crecimiento del 17,71%. Destaca especialmente el tránsito de contenedores, que subió un 27,09% hasta 866.864 TEU, muy por encima del crecimiento de la carga vinculada al mercado local. El contenedor se consolida así como pieza central del modelo portuario.

5. Más cruceros, menos líneas regulares: dos realidades del pasaje

El tráfico de pasajeros creció apenas un 0,30%, con 2.102.235 viajeros, pero el detalle revela una fuerte divergencia. Los cruceristas aumentaron un 11,50%, hasta 798.394 pasajeros, confirmando el atractivo turístico del puerto. En cambio, los pasajeros de líneas regulares cayeron un -5,51%, una tendencia que se refuerza con el descenso del -4,19% en los vehículos en régimen de pasaje.

Buques más grandes para mover más carga

Aunque el número total de buques solo aumentó un 1,18%, hasta 10.777 escalas, el arqueo bruto creció un 4,11%, lo que indica una clara apuesta por buques de mayor tamaño y capacidad. Esta tendencia se concentra en los buques mercantes, mientras los no mercantes reducen de forma notable su presencia.

Un puerto que crece y se transforma

El balance hasta noviembre de 2025 muestra un Puerto de Las Palmas en plena expansión logística, con un crecimiento sostenido apoyado en las mercancías y el tránsito internacional. Al mismo tiempo, el puerto afronta el desafío de recuperar el tráfico regular de pasajeros, clave para la conectividad del archipiélago. Las cifras son claras: el futuro pasa por consolidar su liderazgo como hub y equilibrar su modelo de crecimiento.