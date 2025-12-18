Beatriz Calzada anuncia la hoja de ruta del Puerto de Las Palmas para ganar competitividad y sostenibilidad hasta 2045

El Puerto de Las Palmas cuenta ya con un Plan Estratégico 2035 - 2045, una hoja de ruta para posicionarse como líder del Atlántico Medio y ganar competitividad y sostenibilidad.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, explicó que es un documento abierto que se actualizará de forma anual y cuando sea preciso, y nace con la «premisa clara de ser el plan de la comunidad portuaria». En ese sentido aseguró que la participación fue muy alta y que se podrá seguir aportando a través de la página web de la Autoridad Portuaria.

Internacionalización y liderazgo en el Atlántico Medio

La Luz «tiene que seguir garantizando su carácter internacional y ser líder en esta zona del Atlántico Medio y para ello hay que seguir reforzando su internacionalización, cerrando acuerdos y buscando nuevos tráficos para mantener el posicionamiento como puerto de transbordo, generando alianzas con otros puertos, sobre todo en América, y no solo con la firma de los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Mercosur», añadió.

Digitalización, inteligencia artificial y formación

También hizo hincapié en la necesidad de ser más eficientes y avanzar en la digitalización, aprovechar la inteligencia artificial y contar con perfiles profesionales adaptados a las necesidades del futuro, apostando por la formación.

El documento incluye 14 objetivos estratégicos y 48 planes de acciones relacionados con la sostenibilidad económica, ambiental y social e institucional.