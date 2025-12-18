Un perro salchicha, un dálmata y un bichón maltés, ganadores del concurso de fotografía 'Mi amigo se viene conmigo’

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, ha entregado este jueves los premios del concurso de fotografía ‘Mi amigo se viene conmigo’, que impulsa el Consistorio en colaboración con el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas y la Fundación Affinity y al que se han presentado 60 fotografías.

Junto a la concejala han estado presentes el presidente en funciones del colegio profesional, Alejandro Suárez, así como Cristian Ramos, representante de la Fundación Affinity.

Vargas ha agradecido la implicación del Colegio de Veterinaria y de las familias participantes y ha subrayado que el objetivo del concurso es “seguir impulsando la tenencia responsable y el bienestar de nuestros animales de compañía”.

En este sentido, recalcó la importancia de avanzar para que “cada vez se produzcan menos abandonos” y defendió que las mascotas formen parte de la familia todos los días del año, también durante las vacaciones. “Para el Ayuntamiento es un honor contribuir a iniciativas como esta, que ayudan a que este mensaje cale en la sociedad”, señaló.

Por su parte, Suárez recordó que Canarias "continúa registrando altos índices de abandono animal” y señaló que iniciativas como este concurso contribuyen al "cambio social".

Premios

Este jueves se hizo entrega de un lote de productos y pienso, valorado en 400 euros, a Cintia Sánchez-Vasconcellos, cuya fotografía a su perro salchicha ‘Chavela’ está guiñando un ojo. La imagen transmite ternura y refleja la complicidad de la mascota al mirar a la cámara.

Mientras, el segundo premio, con un lote de productos valorado en 300 euros, ha sido entregado a Nelson Fariña, con una fotografía de ‘Bambú’, su dálmata, durante un día de playa. La instantánea refleja un momento de interacción y complicidad: el perro mira a su dueño mientras este le devuelve la mirada, mostrando un vínculo lleno de atención y afecto.

El tercer premio, con un lote de productos y pienso valorado en 200 euros, ha sido para Rayco Trujillo, cuya fotografía muestra a ‘Coco’, un bichón maltés, en movimiento mientras una joven le lanza una pelota. La imagen destaca la energía y el dinamismo de la mascota, capturando un instante de juego y alegría compartida, símbolo de la diversión y el disfrute del tiempo juntos.