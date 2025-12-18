El Puerto de Las Palmas retoma en 2026 la frustrada ampliación del Muelle Deportivo

La Autoridad Portuaria licitará en 2026 la ampliación y gestión de la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas después de que el concurso quedara desierto en febrero de 2023. Así lo anunció la presidenta de la institución, Beatriz Calzada, tras la celebración del último Consejo de Administración del año, en el que se rechazaron varios recursos relacionados con desahucios en este espacio.

Calzada asegura que durante este tiempo se han mantenido «diversas y numerosas reuniones» con técnicos y expertos que ha ayudado a conocer «otros modelos, cómo se ha llevado en otros sitios porque nosotros tenemos que conseguir poner sobre la mesa un concurso, un pliego, que haga que las empresas que sepan gestionar marinas deportivas encuentren atractivo presentarse a este proyecto». El anterior pliego, que incluía una inversión de 82 millones de euros para ampliar la capacidad de atraques, no recibió propuestas. En ese momento, el que era presidente del Puerto, Luis Ibarra, aseguró que «la incertidumbre económica» generada por la guerra de Ucrania jugó «en contra» y a pesar de que se intentó encontrar un inversor y volvió a licitarse en 2024, hasta ahora no ha sido posible desarrollar el proyecto.

Planificación y ampliación del Muelle Deportivo

La planificación del Puerto incluía mantener el uso público actual y aumentar la capacidad para captar embarcaciones y actividades en tierra, donde se pretende ganar cerca de 109.000 metros cuadrados que se sumarán a los 90.900 actuales.

Ahora que se conoce «cómo hay que modificar y adaptar el pliego» para afrontar la actualización y renovación del Muelle Deportivo, y garantizar «una gestión lo más correcta y atractiva posible de una marina, garantizando el uso público», se está estudiando jurídicamente para sacarlo a licitación a lo largo de 2026, precisa Calzada.

Regulación de usos y desahucios en el Puerto de Las Palmas

Mientras, la Autoridad Portuaria continúa regulando esta zona del Puerto de Las Palmas y el Consejo de Administración rechazó este jueves los recursos contra las órdenes de desahucio presentadas por los propietarios de varias embarcaciones y de uno de los negocios instalados en el Centro Comercial Sotavento, con el objetivo de regular los usos de la Dársena de Embarcaciones Menores.

La Luz autoriza la ocupación de suelo y agua de la marina al Club Marítimo Varadero

En esta ocasión se han inadmitido los escritos presentados por los propietarios de cinco barcos vivienda atracados en el Muelle Deportivo y que también han recibido órdenes de desahucio, el Aventura, Larkan, Mailoa, Al Bella y Betana. También se acordó el iniciar el trámite de desahucio del My Way. El que por ahora se libra es el Goffio, puesto que la Autoridad Portuaria no contestó a tiempo el recurso presentado por su dueño y ha vencido el expediente, aunque Beatriz Calzada advierte que el Puerto iniciará uno nuevo.

Nuevas concesiones

Asimismo, se acordó continuar con el desahucio de uno de los negocios del Sotavento, la entidad Formación Profesional para el Empleo Europea.

En el lado contrario se encuentran el Club Marítimo Varadero y Unai Okariz, que han logrado la autorización para la ocupación de terreno y lámina de agua, y un local, respectivamente, en la Dársena de Embarcaciones Menores.