Los puertos de Las Palmas crecen un 20% en noviembre y superan los 33,6 millones de toneladas

Los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el Puerto de Las Palmas y los de Salinetas, Arinaga, Puerto del Rosario y Arrecife, cerraron el mes de noviembre de 2025 con un crecimiento interanual del 20,26%, al alcanzar 3.040.608 toneladas, y elevan el tráfico total acumulado entre enero y noviembre a 33.665.422 toneladas, un 16,45% más que en el mismo periodo del año anterior.

Este incremento, que supone 4,75 millones de toneladas adicionales, consolida la tendencia positiva del ejercicio y se apoya en el buen comportamiento del comercio exterior, el tránsito internacional y el tráfico contenerizado, que vuelven a situar a los puertos de Las Palmas como un nodo logístico de referencia en el Atlántico Medio.

Más escalas y buques de mayor tamaño

La actividad marítima mantiene una evolución favorable, con 14.264 escalas acumuladas hasta noviembre, un 4,06% más que en 2024. El arqueo bruto alcanza los 307,9 millones de GT, lo que representa un crecimiento del 6,56%, reflejo del aumento del tamaño medio de los buques que operan en los recintos portuarios.

El tráfico total de mercancías suma 30.972.418 toneladas, con un incremento del 18,08%. Destaca especialmente el comercio exterior, que alcanza 18.425.449 toneladas, un 24,34% más que el año anterior.

Impulso del tránsito internacional y los graneles

Por tipo de operación, el tráfico de importación y exportación alcanza 14.863.796 toneladas, con un crecimiento del 13,20%, mientras que los tránsitos internacionales refuerzan su peso estratégico al situarse en 16.108.621 toneladas, lo que supone un aumento del 23%.

Por forma de presentación, los graneles líquidos y sólidos suman 10.176.422 toneladas, con un crecimiento del 24,95%. Dentro de este grupo, el granel líquido alcanza 9.738.122 toneladas (25,42% más) y el granel sólido 438.300 toneladas (15,26% más).

La mercancía general registra 20.795.995 toneladas, un 14,98% de incremento, con especial protagonismo de la mercancía general contenerizada, que alcanza 15.259.508 toneladas, un 12,99% más.

Los contenedores consolidan el papel estratégico de Las Palmas

El movimiento de contenedores alcanza 1.421.526 TEU hasta noviembre, lo que supone un crecimiento del 16,65%. Los tránsitos asociados a este tráfico suman 867.098 TEU, con un destacado aumento del 27,11%, consolidando a los puertos de Las Palmas como plataforma de redistribución internacional.

Solo en noviembre, el tráfico mensual se sitúa en 121.658 TEU, con un crecimiento interanual del 25,93%. El tráfico Ro-Ro también mantiene una evolución positiva, con 352.108 unidades y 5.336.446 toneladas, lo que representa incrementos del 4,36% y 12,99%, respectivamente.

Más pasajeros y crecimiento del turismo de cruceros

El movimiento total de pasajeros alcanza 3.117.561 viajeros hasta noviembre, un 2,77% más que en 2024. El turismo de cruceros impulsa este resultado, con 1.694.064 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 11,83% en el acumulado anual.

Evolución por puertos

En el periodo enero-noviembre, el Puerto de Las Palmas acumula 29.327.989 toneladas (17,04% más); Arrecife, 1.955.718 toneladas (13,35%); Puerto del Rosario, 1.544.069 toneladas (16,50%); Arinaga, 238.080 toneladas (10,35%); y Salinetas, 599.566 toneladas (2,27%).

Durante el mes de noviembre, el tráfico total alcanza 2.531.050 toneladas en el Puerto de Las Palmas (17,33% más), 271.959 toneladas en Arrecife (53,18%), 146.684 toneladas en Puerto del Rosario (11,82%), 16.322 toneladas en Arinaga (3,13%) y 74.593 toneladas en Salinetas (59,91%).

Con estos datos, el sistema portuario de Las Palmas consolida un crecimiento sostenido en mercancías, contenedores y pasajeros, reforzando su papel estratégico dentro del tráfico marítimo internacional y su función logística al servicio de Canarias y del Atlántico Medio.