El quinto contenedor llega a otro barrio de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha comenzado esta semana la instalación del quinto contenedor para la recogida de residuos orgánicos en Monteluz, en el distrito de Vegueta, Cono Sur y Tafira.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha destacado que “el Servicio Municipal de Limpieza sigue adelante con la implantación del contenedor de materia orgánica en todos los barrios de la ciudad. Se suma a las implantaciones realizadas desde 2023 en las escuelas municipales, Mercalaspalmas y otros puntos estratégicos, y seguimos apostando por esta iniciativa, que promueve la economía circular y un desarrollo sostenible en la ciudad.

De esta manera, seguimos haciendo de Las Palmas de Gran Canaria un lugar y una ciudad más sostenible”, ha apuntado el edil, quien ha animado a los vecinos y vecinas del barrio a sumarse a esta iniciativa.

Más de 808.840 kilos de residuos

El quinto contenedor, desde su implantación en diciembre de 2023 en Mercalaspalmas y en las Escuelas Municipales Infantiles, ha recogido más de 808.840 kilos de residuos, que han sido trasladados a una planta especializada para su tratamiento en el Ecoparque gestionado por el Cabildo de Gran Canaria, donde se convierten en compost para uso agrícola.Con la instalación de los contenedores marrones en Cuevas Torres, ya son 19 los barrios de los cinco distritos de la ciudad que cuentan con este servicio.

Previamente, se ha implantado en los barrios de Los Tarahales, Ciudad Jardín, la urbanización Montalex (San Lorenzo), La Galera, Las Coloradas, La Minilla, Cuatro Cañones, San Antonio, El Polvorín, la urbanización Santa Margarita, en la carretera de Los Hoyos, y San Francisco de Paula. A lo largo del presente año, se ha instalado en Lomo Apolinario, San Francisco, El Zardo, Casa Ayala, Nueva Isleta, Guanarteme y Altavista. A estos se sumará en los próximos meses Zurbarán.

100 primeros registrados

Durante esta semana, los vecinos y vecinas de Monteluz podrán resolver todas sus dudas en el estand informativo, además de inscribirse para la obtención del llavín que da acceso a los contenedores marrones.

Este proceso también puede realizarse de manera telemática a través de la web municipal. A las 100 primeras personas registradas en la oficina instalada en cada uno de los barrios se les hará entrega, de forma gratuita, de un cubo de 15 litros y 20 bolsas biodegradables, con el propósito de fomentar su uso.

El quinto contenedor, o contenedor marrón, está destinado a sobras de platos cocinados, restos vegetales de cocina, pieles y huesos de fruta, restos de carne, pescado y marisco (tanto crudos como cocinados), alimentos estropeados o caducados, productos lácteos, cáscaras de huevo y de frutos secos, pan y bollería, granos y cereales, posos de café, filtros usados y bolsas de infusión, así como papel de cocina y servilletas sucias. También pueden depositarse pequeñas ramas y restos de poda, hojas y flores, corchos de botellas, serrín y virutas de madera, e hilos naturales.