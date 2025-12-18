San Silvestre 2025 en Las Palmas de Gran Canaria: este es el horario de la nueva edición

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para despedir el año con una de sus citas más esperadas: la 24ª edición de la San Silvestre, que se celebrará el próximo 31 de diciembre con la previsión de alcanzar una cifra récord de 10.000 participantes. Este año, la carrera incorpora una importante novedad: una nueva modalidad de cinco kilómetros homologados, reconocida dentro del calendario internacional de pruebas de atletismo.

Esta nueva opción competitiva se suma al ya tradicional recorrido popular, ofreciendo una experiencia más completa y adaptada tanto a corredores de élite como a aficionados. El objetivo, según han explicado desde la organización, es seguir creciendo en visibilidad como destino deportivo y turístico.

Organizada por Top Time Eventos, con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la carrera mantiene su esencia: ser una prueba deportiva de carácter solidario, familiar y con un ambiente festivo donde los disfraces navideños y la creatividad son casi obligatorios.

“En la San Silvestre, si no vas disfrazado, parece que estás fuera de lugar. Se trata de disfrutar del espectáculo y ese es nuestro objetivo”, explicó Pablo González, director de la empresa organizadora.

A lo largo de los años, la carrera ha consolidado su fama como una cita donde el deporte y la diversión conviven, permitiendo a familias completas cerrar el año de una forma saludable y alegre.

Imagen de la presentación de la San Silvestre 2025. / LP / DLP

Horarios de la San Silvestre 2025 en Las Palmas de Gran Canaria

El programa del 31 de diciembre será el siguiente:

15:30 horas : Salida de la prueba internacional de 5 km homologados , dirigida especialmente a corredores de alto nivel.

: Salida de la , dirigida especialmente a corredores de alto nivel. 16:00 horas : Carrera infantil , para niños y niñas de hasta 13 años, en un entorno seguro y adaptado.

: , para niños y niñas de hasta 13 años, en un entorno seguro y adaptado. 17:00 horas: Inicio de la prueba popular de 6 kilómetros, que recorrerá el circuito urbano de la ciudad.

Esta estructura de horarios permitirá escalonar la participación y fomentar una experiencia más fluida tanto para los corredores como para el público asistente.

Según explicó Pablo González, la inclusión de los 5 kilómetros homologados responde a una demanda creciente de atletas que buscan pruebas competitivas con validez oficial. Esta decisión también fortalece la posición de Gran Canaria como destino deportivo internacional, gracias a su clima favorable en invierno, su paisaje urbano y su capacidad organizativa.

La nueva modalidad permite atraer a corredores de élite y visitantes, fomentando un turismo activo en fechas navideñas y potenciando la imagen exterior de la ciudad.

Compromiso solidario: colaboración con cinco ONG locales

Como es tradición, la San Silvestre 2025 tendrá un componente solidario muy destacado. La organización colaborará con cinco organizaciones no gubernamentales, a las que se destinarán los fondos recaudados. Aún están en proceso de selección, pero ya se ha avanzado que formarán parte activa del circuito, aportando visibilidad y alegría al evento.

Se espera que los miembros y simpatizantes de estas entidades también participen como corredores, promoviendo causas sociales a través del deporte y ayudando a amplificar el impacto positivo de la carrera en la comunidad local.

Carolina Darias: “La San Silvestre es salud, vida y ciudad”

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha subrayado la importancia de esta carrera para la ciudad. En palabras de la primera edil, se trata de una prueba que “despide el año con deporte, solidaridad y vida”, y que ha logrado consolidarse como un evento emblemático en el calendario navideño.

Darias destacó que la carrera permite disfrutar en familia y ahora, con la incorporación de los 5 km competitivos, también atraer a visitantes y atletas de mayor nivel. Además, animó a toda la ciudadanía a participar y “disfrutar de la ciudad a través de la San Silvestre”, sin obsesionarse con las cifras pero manteniendo el objetivo de superar los 10.000 corredores.

La San Silvestre inunda Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Inscripciones abiertas hasta el 25 de diciembre

Las inscripciones para participar en la San Silvestre 2025 se pueden realizar de forma online a través de la web oficial: www.sansilvestre.es.

Las fechas clave para inscribirse son: