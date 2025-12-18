El sindicato USPB cuestiona la estabilización en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La asignación de 99 plazas de administrativo/a convocadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dentro de su proceso de estabilización de empleo público ha generado discrepancias por el procedimiento utilizado para adjudicar los puestos. Una sección sindical ha expresado su disconformidad con la decisión de realizar un sorteo para asignar las plazas entre aspirantes que no ocupaban previamente una de las plazas convocadas.

Según el sindicato, el método aplicado no estaría recogido en las bases de la convocatoria y se habría utilizado para la asignación de plazas a personas sin relación previa con la administración o con vínculo en una categoría profesional distinta. La organización sindical señala que el sorteo, aunque se presenta como un sistema equitativo, no garantiza una valoración objetiva de los méritos ni de la capacidad profesional acreditada por las personas aspirantes en una oferta de empleo público.

Méritos y experiencia en el proceso de estabilización

La sección sindical subraya que el proceso no implica una fijeza automática, sino una selección basada en méritos, de acuerdo con la convocatoria publicada. En este sentido, considera que la elección de los puestos debería realizarse atendiendo a la puntuación obtenida por cada aspirante, valorando la experiencia, la formación y los méritos relacionados con las funciones propias de las plazas de administrativo.

El sindicato indica que, tras la celebración del sorteo, se produjeron incidencias en el procedimiento. Según su versión, el área de Recursos Humanos habría intentado corregir la situación mediante un nuevo sorteo parcial, sin la participación de todas las personas afectadas, lo que, a su juicio, habría incrementado la confusión en el desarrollo del proceso.

Agravio comparativo entre aspirantes

En el comunicado, la organización sindical apunta a la existencia de un posible agravio comparativo dentro del mismo proceso selectivo, al diferenciar entre trabajadores del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que concurren con sus méritos a una plaza concreta y el resto de aspirantes. Esta circunstancia, sostienen, afecta a la igualdad de trato en la adjudicación de los puestos.

La sección sindical afirma haber trasladado su desacuerdo a responsables de Recursos Humanos, así como haber intentado contactar con la Dirección General de Recursos Humanos y con el Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, sin obtener respuesta. Ante esta situación, solicita que se revise el procedimiento y se establezca un sistema de asignación que se ajuste a las bases de la convocatoria y a los principios de mérito, capacidad, transparencia y buena administración que rigen el acceso al empleo público.