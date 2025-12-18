Las Torres Bajas analiza junto a la alcaldesa las actuaciones realizadas en el barrio para planificar las próximas intervenciones

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha mantenido este miércoles un encuentro con vecinas y vecinos del barrio de Las Torres Bajas, en el distrito Ciudad Alta, para conocer de primera mano sus demandas y analizar tanto las actuaciones ya realizadas como las mejoras previstas en la zona.

En la reunión también han estado presentes la concejala del Distrito, Betsaida González; el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque; el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; y el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez. En ella se han abordado cuestiones relacionadas con vías y obras, limpieza, alumbrado, parques y jardines, movilidad, participación ciudadana, urbanismo y salud pública.

Los vecinos piden mejoras en accesibilidad, saneamiento, mantenimiento y dinamización de los espacios comunitarios

La alcaldesa ha subrayado que estos encuentros forman parte del compromiso del Ayuntamiento con la escucha activa y la planificación compartida con la ciudadanía, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida en los barrios y dar respuesta a las necesidades reales del vecindario de Las Torres Bajas.

En el encuentro, realizado en la sede de la asociación vecinal Tarjas, se han escuchado las propuestas del vecindario y se han identificado aquellos puntos que requieren una actuación prioritaria, especialmente en materia de accesibilidad, saneamiento, mantenimiento del espacio público y dinamización de los espacios comunitarios. En este sentido, la alcaldesa se comprometió a analizar con las distintas áreas municipales las propuestas planteadas por los vecinos y vecinas en temas relacionados.

Reparaciones en la calle Mimosa

Así, se han tratado diversas demandas planteadas por las personas residentes, entre ellas la situación de la calle Mimosa en episodios de lluvia, que se pretende solventar en próximas fechas con una obra por parte de la Unidad Técnica de Aguas.

En esa línea, se abordó la necesidad de llevar a cabo actuaciones en aceras con desniveles, el mantenimiento de zonas verdes, la poda del arbolado y el refuerzo de las acciones de control de plagas, así como propuestas para fomentar la participación ciudadana mediante actividades sociales, culturales y formativas en plazas y locales del barrio. Asimismo, se han trasladado solicitudes relacionadas con la movilidad y el estacionamiento en determinadas zonas residenciales.

Mejoras en los últimos años

La alcaldesa ha puesto en valor las actuaciones ya impulsadas por el Ayuntamiento en Las Torres Bajas en los últimos años. En el ámbito de vías y obras, se han ejecutado trabajos de repavimentación de aceras, rebajes de accesibilidad y bacheo en distintas calles del barrio, que han permitido mejorar la movilidad peatonal y la seguridad vial. En materia deportiva, se han renovado las canchas de baloncesto, acondicionado la pista de tenis y squash y ejecutado distintas mejoras en el campo de fútbol y en la pista multideportiva, con una inversión destacada para el barrio.

Darias ha recordado también las actuaciones desarrolladas en limpieza e higiene urbana, con dispositivos específicos, puntos de acopio transitorio de trastos y escombros y la aplicación de distintas fases del Plan de Higiene Urbana, así como los tratamientos periódicos de control de plagas y el tratamiento preventivo integral en todo el ámbito del barrio. A ello se suman las actividades impulsadas desde el distrito, la Universidad Popular y otras áreas municipales, con propuestas culturales, educativas y de ocio dirigidas a distintos públicos.