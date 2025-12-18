¿Quién ha vandalizado la Navidad en Lomo Blanco?

La Navidad es para muchos la época más mágica del año. Sin embargo, no todos comparten este sentimiento y atentan contra el espíritu colectivo de alegría y unión que caracteriza a las fiestas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado a través de la red social X que las decoraciones del parque de Lomo Blanco han sufrido los estragos del vandalimo. "Cables cortados, luces, bolas y árboles robados, infraestructuras rotas...", denuncia el Consistorio.

El gobierno municipal recuerda que estos hechos perjudican a todos los vecinos y su reparación supone "un coste adicional" para las arcas públicas. Por ello, hacen un llamamiento para "cuidar la Navidad" de forma colectiva.

Decoración navideña vandalizada en Lomo Blanco. / LP/DLP

Flores de pascua

No es la primera vez que la escenografía navideña se convierte en el foco de los gamberros. La alcaldesa, Carolina Darias, ya criticó el robo de 50 flores de pascua tras el primer fin de semana de su plantación. En declaraciones a los medios de comunicación manifestó que el "comportamiento incívico no tiene lugar en ninguna sociedad".

"La mejor Navidad de Canarias". Ese es el objetivo de la regidora para la capital grancanaria, por ello, lamenta que algunos ciudadanos no respeten el esfuerzo transversal que está realizando el grupo de gobierno capitalino. En este sentido, esta edición de las fiestas vienen cargadas de luces, música y actividades.

Bajo el lema 'Sueña la Navidad', este año la festividad se acercó primero a los barrios con inauguraciones por diferentes puntos. Así, el primer alumbrado de la urbe fue en Lomo Los Frailes, aunque tenía previsto ser en Lomo Blanco, pero tuvo que ser aplazado por el mal tiempo. Después, llegó el encendido de la Ciudad Baja, con una actuación musical de la cantante NIA. En total, son cuatro millones de luces LED las que alumbrar la fantasía de la Navidad en la ciudad. Además, Santa Catalina cuenta con un Market Navideño que suma zonas gastronómicas, atracciones, pista de patinaje y escenario para conciertos. Así como actividades destinadas para los más pequeños de la casa.