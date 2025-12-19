Un aniversario de arena: el Belén de Las Canteras revive en el CICCA

Hay creaciones que nacen con fecha de caducidad, pero no por ello dejan de ser eternas. Durante dos décadas, la arena de Las Canteras ha contado historias que el mar no ha borrado del todo. Historias de fe, de arte, de comunidad. Hoy, esa huella efímera se convierte en exposición.

El Centro Cultural CICCA celebra el 20º aniversario del Belén de Arena con una muestra que recorre, desde el 18 de diciembre hasta el 23 de enero, la historia de este símbolo navideño que cada año convierte la playa en galería. La exposición, bajo el título Arena y Mar. La invisibilidad del orden, reúne fotografías, maquetas, bocetos, carteles y documentos originales que permiten revivir, paso a paso, la evolución de un proyecto nacido para deshacerse con el viento, pero destinado a permanecer en la memoria colectiva.

De la orilla al museo

Esta exposición no es solo una cronología.A los artistas venidos de todo el mundo, a los equipos técnicos que levantan esculturas bajo el sol, a quienes colaboran desde las instituciones y al público, miles de personas que, cada diciembre, hacen del Belén de Arena una cita imprescindible.

Fernando Fernández, director general de la Fundación La Caja de Canarias, resume el espíritu de la muestra con una frase que también podría describir la esencia del Belén: “Es un acto de gratitud hacia la arena que nos ha enseñado que lo efímero también puede ser profundo”. Para Fernández, este arte popular no solo representa una tradición: es una forma de entender la cultura como espacio de encuentro, belleza y comunidad.

Exposición sobre el belén / LP/DLP

Una historia de detalles, gestos y solidaridad

Miguel Rodríguez, fundador del Belén de Arena, se mostró especialmente emocionado durante la inauguración. Para él, esta exposición es “una oportunidad para mostrar los detalles, las formas de hacer, los discursos de cada año, los reconocimientos a los distintos colectivos y, sobre todo, el capítulo solidario que representa el Belén, con las donaciones voluntarias que cada edición recauda para comedores sociales, Cruz Roja, Cáritas o la Asociación contra el Cáncer”.

Rodríguez, impulsor incansable de este proyecto desde sus inicios, dedicó un poema a la ocasión que fue leído por el escritor Marcos Hormiga: “Percibo las soluciones y la ternura en el estar juntos, entre abrazos agradables, en cobijos de esta arena templada de nuestra mejor playa por vivida, sentida, disfrutada. Lo infinitamente pequeño aquí, pasa a ser ahora enormemente grande".

“Arena y Mar, La invisibilidad del orden” / LP/DLP

Un puente entre pasado y presente

La exposición es de acceso gratuito y ha sido posible gracias a la Fundación La Caja de Canarias y la organización de Miguel Rodríguez, con el respaldo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Turismo y Cultura), el Cabildo de Gran Canaria (Turismo, Presidencia y Cultura), y el Gobierno de Canarias a través de Turismo de Islas Canarias. También colaboran empresas como Canarias Getaway, Activa Canarias, Ybarra, Teican Medioambiental, Tirma, Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank, Mas24 Ingeniería, Minerva Segura Arquitectura y GoBeyond.