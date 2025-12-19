La Armada refuerza en Canarias su preparación en interdicción marítima con un ejercicio en el Puerto de La Luz

La Armada española ha desarrollado recientemente en Canarias un ejercicio de interdicción marítima destinado a mantener y reforzar el nivel de preparación de sus unidades especializadas en seguridad.

La maniobra tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en el Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, y estuvo liderada por un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) perteneciente a la Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN).

Ejercicio conjunto en un entorno portuario real

El adiestramiento se llevó a cabo gracias a la colaboración del buque mercante de bandera portuguesa “Katharina”, un carguero porta-contenedores que sirvió como plataforma para el simulacro. Durante el ejercicio, el barco representó a un buque sospechoso de transportar mercancía prohibida, lo que permitió recrear un escenario realista de actuación.

La operación se desarrolló con el buque atracado en el puerto, desde donde el EOS realizó el abordaje utilizando una embarcación de la Armada. La tripulación del carguero colaboró activamente en todo momento, facilitando el cumplimiento de los objetivos de adiestramiento previstos y contribuyendo al buen desarrollo de la maniobra.

Capacidades clave en las operaciones de interdicción marítima

Este tipo de ejercicios permite al personal de la Armada entrenarse en tareas fundamentales para el control y la seguridad marítima. Entre ellas destacan la verificación de documentación legal y administrativa, como certificados de arqueo, manifiestos de carga o requisitos de salubridad, así como el cumplimiento del convenio MARPOL, que regula la prevención de la contaminación marina.

Además, los efectivos practican el registro de la carga y la inspección de los espacios del buque, competencias esenciales para garantizar la capacidad de actuación del Estado en la mar, incluso más allá de sus aguas territoriales.

Entrenamiento especializado de la Infantería de Marina

Los Equipos Operativos de Seguridad de la Infantería de Marina mantienen un programa de adiestramiento continuo que abarca técnicas de abordaje, registro, defensa personal, cacheo y primeros auxilios. Estas habilidades son imprescindibles para operar con seguridad en entornos complejos y, en ocasiones, de elevado riesgo.

En la actualidad, los buques de la Armada disponen también de equipos específicos conocidos como Trozos de Visita y Registro (TVR). La integración de estos grupos con los EOS conforma un binomio operativo eficaz para la ejecución de abordajes tanto en puerto como en alta mar.

Marco legal internacional

Las Operaciones de Interdicción Marítima (MIO) se desarrollan bajo el amparo del derecho internacional. Están reguladas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), firmada en Montego Bay en 1982 y ratificada por España, así como por los convenios que conforman el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Este marco jurídico legitima las actuaciones