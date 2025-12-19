Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria suman un nuevo vehículo para llegar a zonas de difícil acceso

La capital incorpora el primer vehículo de mando que se suma al proceso de renovación del parque móvil del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Este vehículo es parte de una inversión cercana a los 2,6 millones de euros destinada a modernizar los recursos del servicio de emergencia. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto al concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha presentado este viernes en el barrio de Altavista la nueva dotación.

“Este Ayuntamiento está comprometido con la modernización del Cuerpo de Bomberos, y hoy presentamos uno de los primeros vehículos que forman parte de este esfuerzo”, explicó la alcaldesa. Se trata de una pick-up Ford Ranger Raptor, una incorporación inédita para el servicio, que permitirá mejorar la capacidad operativa de los mandos en las intervenciones.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, en la zona de carga del nuevo vehículo de mandos. / LPR

La nueva pick-up, equipada con un motor V6 de 3.0 litros y 210 caballos de potencia, está diseñada para operar en situaciones difíciles y acceder a zonas donde los camiones tradicionales no pueden llegar. La alcaldesa destacó que, además de mejorar la movilidad, este vehículo facilitará la intervención directa de los mandos en el lugar de la emergencia, mejorando la coordinación y toma de decisiones.

Proceso de modernización

El concejal Josué Íñiguez subrayó que esta incorporación forma parte de un proceso continuo de modernización, que no solo ha implicado la compra de nuevos vehículos, sino también el refuerzo de los recursos humanos del servicio. “Este vehículo permitirá gestionar las emergencias de manera más ágil y eficaz, especialmente en intervenciones complejas”, señaló Íñiguez.

El Ford Ranger Raptor, fabricado en Alemania y ensamblado en Andalucía, está diseñado para facilitar la intervención en zonas de difícil acceso. Dispone de un sistema de carga en dos compartimentos, un winche eléctrico delantero y otros elementos que mejoran su operatividad. La alcaldesa también recordó que el vehículo cuenta con una serie de mejoras, como la defensa delantera de acero inoxidable y un sistema de rotativos con pantalla, que incrementan la seguridad y visibilidad en las operaciones de rescate.

Nuevos camiones

Además de esta pick-up, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria está en proceso de incorporar tres nuevos camiones de primera salida, cuya llegada a la isla está prevista para los próximos días, y una autobomba que se prevé estará operativa en 2026. También se ha licitado la adquisición de un camión bomba rural ligera para mejorar el acceso a zonas rurales y forestales.

Con estas inversiones, que superan los 3,8 millones de euros en el último año, el Cuerpo de Bomberos de la capital grancanaria refuerza su infraestructura y su capacidad operativa, consolidando un compromiso con la seguridad y la eficiencia en las intervenciones.